A entrada não autorizada em um camarote empresarial durante o show da dupla Henrique & Juliano teria sido o estopim da confusão que terminou com uma mulher baleada em Franca. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 12, e é investigado pela Polícia Civil.

A vítima, Giovanna Abdalla, de 29 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo no bairro Jardim Santa Lúcia. O marido dela, Marcelo Rossato, produtor do show, também estava no local. Rafael Moreira é apontado como autor dos disparos.

Leia mais:

Briga após show termina com mulher baleada em Franca