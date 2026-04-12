A entrada não autorizada em um camarote empresarial durante o show da dupla Henrique & Juliano teria sido o estopim da confusão que terminou com uma mulher baleada em Franca. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 12, e é investigado pela Polícia Civil.
A vítima, Giovanna Abdalla, de 29 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo no bairro Jardim Santa Lúcia. O marido dela, Marcelo Rossato, produtor do show, também estava no local. Rafael Moreira é apontado como autor dos disparos.
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Briga após show termina com mulher baleada em Franca
Segundo Marcelo Rossato, a confusão teve início no camarote corporativo do show. Em depoimento à polícia, ele afirmou que questionou a presença de Rafael Moreira no local, já que, segundo sua versão, ele não teria autorização para permanecer na área restrita.
Ainda conforme o relato, o desentendimento se agravou após Rafael reagir de forma agressiva e proferir ofensas contra Giovanna Abdalla, que teria ido pedir ao marido que encerrasse a discussão. De acordo com o termo de declarações, o atirador teria chamado a mulher de “puta” e “biscate”. A situação evoluiu para uma confusão generalizada, e seguranças do evento retiraram Rafael do camarote.
Rossato relatou que ficou profundamente abalado com as ofensas. “Rafael sumiu e o declarante ficou ‘louco’, ou seja, perdeu o controle das suas emoções naquele momento pelo fato de Rafael ter xingado sua esposa”, diz o depoimento.
Após o término do show, ele entrou em contato com Rafael para cobrar explicações. Foram cinco ligações telefônicas. Segundo Rossato, Rafael teria indicado onde estava e o incentivado a ir até o local. Segundo o depoimento, “Rafael respondeu que estava em casa e falou a rua” e, em seguida, disse: “então vem aqui”.
Ainda conforme o depoimento, o casal foi até o apartamento de Rafael, no Jardim Santa Lúcia. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que eles chegam ao local e batem no portão.
Rossato relatou à polícia que bateram no portão errado e ouviu um disparo. Foi quando viu Rafael, atrás de um muro, efetuando os tiros. Ele afirmou ainda ter escutado uma ameaça: "Vou te matar”.
Giovanna foi atingida, e o projétil atingiu o intestino. O marido a levou a um hospital particular. O estado de saúde não foi divulgado oficialmente.
Defesa alega ameaças e legítima defesa
A versão apresentada pela defesa de Rafael Moreira é diferente. De acordo com o depoimento, ele afirma que foi agredido por Marcelo Rossato, pelo irmão dele e por outras pessoas ligadas ao grupo durante a festa, sendo retirado do local pelos seguranças.
Ele também declarou que recebeu ligações com ameaças após deixar o evento. Segundo o relato, ao chegar em casa, o casal teria ido até sua residência, proferindo xingamentos e ameaças de morte, além de bater no portão.
A defesa afirma que Rafael temeu pela própria segurança e utilizou uma arma legalizada para se proteger. Ele disse à polícia que efetuou disparos em direção ao veículo para afastar o casal e que não viu ninguém no momento dos tiros.
Após o ocorrido, Rafael acionou a Polícia Militar, entregou a arma e apresentou a documentação.
Investigação em andamento
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Rafael foi preso em flagrante por lesão corporal e disparo de arma de fogo. O casal responderá por ameaça e lesão corporal.
A defesa disse que entrará com o pedido de liberdade de Rafael, nesta segunda-feira.
A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso.
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