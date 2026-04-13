A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio que deixou uma jovem de 24 anos gravemente ferida na zona rural de Delfinópolis (MG), a 92 km de Franca. O crime ocorreu na tarde do último sábado, 11, em um mercado localizado no distrito de Olhos d’Água.

A polícia mineira acredita que a suspeita, Marcela Ancantra Santos, de 18 anos, pode ter deixado Delfinópolis e seguido para a região de Franca. A possibilidade é investigada pela Polícia Civil, que realiza diligências para localizar e prender a autora do ataque.

De acordo com as investigações, a vítima, identificada como Iris Cândida, trabalhava no caixa do estabelecimento quando foi atacada. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver a suspeita entrando no local. Ela comprou um frasco de álcool e, após efetuar o pagamento, jogou o líquido sobre a jovem e ateou fogo. As chamas também atingiram o caixa do comércio.