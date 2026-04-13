A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio que deixou uma jovem de 24 anos gravemente ferida na zona rural de Delfinópolis (MG), a 92 km de Franca. O crime ocorreu na tarde do último sábado, 11, em um mercado localizado no distrito de Olhos d’Água.
A polícia mineira acredita que a suspeita, Marcela Ancantra Santos, de 18 anos, pode ter deixado Delfinópolis e seguido para a região de Franca. A possibilidade é investigada pela Polícia Civil, que realiza diligências para localizar e prender a autora do ataque.
De acordo com as investigações, a vítima, identificada como Iris Cândida, trabalhava no caixa do estabelecimento quando foi atacada. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver a suspeita entrando no local. Ela comprou um frasco de álcool e, após efetuar o pagamento, jogou o líquido sobre a jovem e ateou fogo. As chamas também atingiram o caixa do comércio.
Segundo a família, a vítima sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em cerca de 40% do corpo, do pescoço para baixo. Ela foi socorrida por moradores e encaminhada ao hospital de Delfinópolis. Posteriormente, foi transferida para a ala de queimados da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso (MG), onde permanece internada em estado grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva).
Moradores relataram à EPTV Sul de Minas que a mulher teria chegado recentemente à cidade para trabalhar na colheita de bananas. A família da vítima afirma que as duas não se conheciam.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. A perícia técnica esteve no local e testemunhas devem ser ouvidas para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.
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