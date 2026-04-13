14 de abril de 2026
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Mulher que ateou fogo em jovem pode estar na região de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Mulher ateando fogo contra uma jovem de 24 anos que trabalhava em caixa de mercado
Mulher ateando fogo contra uma jovem de 24 anos que trabalhava em caixa de mercado

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio que deixou uma jovem de 24 anos gravemente ferida na zona rural de Delfinópolis (MG), a 92 km de Franca. O crime ocorreu na tarde do último sábado, 11, em um mercado localizado no distrito de Olhos d’Água.

A polícia mineira acredita que a suspeita, Marcela Ancantra Santos, de 18 anos, pode ter deixado Delfinópolis e seguido para a região de Franca. A possibilidade é investigada pela Polícia Civil, que realiza diligências para localizar e prender a autora do ataque.

De acordo com as investigações, a vítima, identificada como Iris Cândida, trabalhava no caixa do estabelecimento quando foi atacada. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver a suspeita entrando no local. Ela comprou um frasco de álcool e, após efetuar o pagamento, jogou o líquido sobre a jovem e ateou fogo. As chamas também atingiram o caixa do comércio.

Segundo a família, a vítima sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em cerca de 40% do corpo, do pescoço para baixo. Ela foi socorrida por moradores e encaminhada ao hospital de Delfinópolis. Posteriormente, foi transferida para a ala de queimados da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso (MG), onde permanece internada em estado grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Moradores relataram à EPTV Sul de Minas que a mulher teria chegado recentemente à cidade para trabalhar na colheita de bananas. A família da vítima afirma que as duas não se conheciam.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. A perícia técnica esteve no local e testemunhas devem ser ouvidas para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

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