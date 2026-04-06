A Justiça aceitou nesta segunda-feira, 6, o pedido de prisão preventiva do suspeito de matar a ex-mulher, no domingo, 5, em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca. A decisão foi tomada após representação da Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas Ferreira é considerado foragido e segue sendo procurado. Lauany de Souza Osório, de 27 anos, havia colocado fim ao relacionamento de sete anos há cerca de duas semanas com o suspeito antes de ser morta.

Equipes policiais realizam diligências para tentar localizá-lo e efetuar a prisão.