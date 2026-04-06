A Justiça aceitou nesta segunda-feira, 6, o pedido de prisão preventiva do suspeito de matar a ex-mulher, no domingo, 5, em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca. A decisão foi tomada após representação da Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público.
De acordo com a Polícia Civil, Lucas Ferreira é considerado foragido e segue sendo procurado. Lauany de Souza Osório, de 27 anos, havia colocado fim ao relacionamento de sete anos há cerca de duas semanas com o suspeito antes de ser morta.
Equipes policiais realizam diligências para tentar localizá-lo e efetuar a prisão.
Ainda segundo a Polícia Civil, há informações de que o suspeito possa estar armado, o que fez com que os policiais adotassem medidas de segurança durante as buscas.
A recomendação é para que a população não tente qualquer tipo de abordagem.
A polícia também informou que aguarda a apresentação voluntária do investigado à Justiça para o cumprimento da ordem judicial.
Denúncias que possam ajudar na localização do suspeito podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 (Disque Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.