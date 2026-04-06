Fazia apenas 15 dias que Lauany de Souza Osório, de 27 anos, havia colocado fim no relacionamento de sete anos com Lucas Ferreira, de 36, uma relação já marcada por ameaças e conflitos constantes. Ela que já tinha uma medida protetiva contra ele.
Na tarde desse domingo, 5, o término teve um desfecho trágico em Patrocínio Paulista, a cerca de 20 quilômetros de Franca. O crime aconteceu no bairro João Lopes Sobrinho, nas proximidades da Apae, e é investigado como feminicídio.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, ainda no fim de semana, o suspeito teria ido até a casa da família da vítima, localizada em uma área rural da cidade, onde fez ameaças contra Lauany, à filha do casal, de apenas 7 anos, e também contra o pai da vítima.
Mesmo diante do clima de tensão, Lauany passou o domingo com familiares. Em determinado momento do dia, saiu de casa para entregar um cartão a uma amiga, sem imaginar que seria surpreendida.
Ao deixar a residência, ela foi abordada por Lucas. Os dois discutiram, e a jovem tentou fugir. Desesperada, correu pelas ruas em busca de ajuda e chegou a pedir socorro em uma casa próxima.
O agressor, no entanto, foi atrás. Ele conseguiu forçar a entrada na residência e, com uma faca, atacou Lauany com extrema violência. A vítima foi atingida por pelo menos dez golpes.
Mesmo ferida, ainda tentou escapar, mas caiu na calçada do imóvel onde havia buscado ajuda. Moradores relataram ter ouvido gritos por volta das 16h20. Lauany não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Após o crime, o suspeito fugiu a pé e, até o momento, não foi localizado. Informações iniciais apontam que ele usava uma camisa rosa no momento da fuga, o que pode auxiliar nas buscas.
A Polícia Militar realizou diligências na região, enquanto o local foi isolado para o trabalho da perícia técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e deverá ser liberado para velório e sepultamento.
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