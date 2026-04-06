Fazia apenas 15 dias que Lauany de Souza Osório, de 27 anos, havia colocado fim no relacionamento de sete anos com Lucas Ferreira, de 36, uma relação já marcada por ameaças e conflitos constantes. Ela que já tinha uma medida protetiva contra ele.

Na tarde desse domingo, 5, o término teve um desfecho trágico em Patrocínio Paulista, a cerca de 20 quilômetros de Franca. O crime aconteceu no bairro João Lopes Sobrinho, nas proximidades da Apae, e é investigado como feminicídio.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, ainda no fim de semana, o suspeito teria ido até a casa da família da vítima, localizada em uma área rural da cidade, onde fez ameaças contra Lauany, à filha do casal, de apenas 7 anos, e também contra o pai da vítima.