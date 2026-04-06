A formação de um ciclone extratropical no sul do continente, associada ao avanço de uma frente fria, deve provocar mudanças no tempo em Franca e região, entre esta segunda-feira, 6, e a próxima sexta, 10. Embora o centro do fenômeno permaneça distante da região, os reflexos do sistema atingem o Sudeste com instabilidades, aumentando o risco de temporais.

O cenário meteorológico é resultado do encontro entre massas de ar com características opostas - uma quente, predominante sobre áreas do Paraguai e norte da Argentina, e outra fria, de origem polar. Esse contraste favorece a formação de áreas de baixa pressão, que evoluem para o ciclone e dão origem à frente fria responsável pelas chuvas.

Enquanto o ciclone se desloca pelo oceano, na altura da costa da região Sul, a frente fria avança pelo interior do país e alcança o Estado de São Paulo a partir de quarta-feira, 8. Antes disso, já há condições para instabilidade em Franca e região, com aumento de nuvens carregadas e pancadas de chuva.