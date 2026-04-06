A formação de um ciclone extratropical no sul do continente, associada ao avanço de uma frente fria, deve provocar mudanças no tempo em Franca e região, entre esta segunda-feira, 6, e a próxima sexta, 10. Embora o centro do fenômeno permaneça distante da região, os reflexos do sistema atingem o Sudeste com instabilidades, aumentando o risco de temporais.
O cenário meteorológico é resultado do encontro entre massas de ar com características opostas - uma quente, predominante sobre áreas do Paraguai e norte da Argentina, e outra fria, de origem polar. Esse contraste favorece a formação de áreas de baixa pressão, que evoluem para o ciclone e dão origem à frente fria responsável pelas chuvas.
Enquanto o ciclone se desloca pelo oceano, na altura da costa da região Sul, a frente fria avança pelo interior do país e alcança o Estado de São Paulo a partir de quarta-feira, 8. Antes disso, já há condições para instabilidade em Franca e região, com aumento de nuvens carregadas e pancadas de chuva.
A Climatempo destaca que, mesmo sem a passagem direta do ciclone pela região, os sistemas associados podem intensificar as condições de tempo severo. A frente fria organiza áreas de instabilidade que favorecem a formação de nuvens carregadas, responsáveis por chuvas intensas, rajadas de vento e trovoadas.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas no município entre os dias esta segunda e terça-feira, 7. A previsão indica volumes de até 50 milímetros por dia e ventos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de impactos pontuais como queda de energia, galhos, alagamentos e descargas elétricas.
A orientação é evitar abrigo sob árvores durante ventos fortes, não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas e desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante tempestades. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A tendência é de melhora gradual nas condições do tempo a partir do fim da semana, com o afastamento do sistema para o oceano, embora ainda haja possibilidade de chuvas isoladas.
Previsão dia a dia em Franca
Segundo dados da Climatempo, a semana será marcada por variações de nebulosidade e ocorrência de chuva, principalmente entre a tarde e a noite:
Segunda-feira, 6: sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 18°C e 28°C, com acumulado de 8,5 mm.
Terça-feira, 7: sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 18°C e máxima de 27°C, com 2,2 mm.
Quarta-feira, 8: sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 18°C e 27°C, com 7,3 mm.
Quinta-feira, 9: sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia e à noite. Mínima de 18°C e máxima de 26°C, com 4,1 mm.
Sexta-feira, 10: sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, há previsão de formação de nevoeiro. Temperaturas entre 17°C e 27°C, com 3,8 mm.
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