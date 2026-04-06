Um homem matou o próprio filho durante uma briga na noite desta segunda-feira, 6, na rua Antônio Covas, no bairro Parque dos Lima, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, pai e filho se envolveram em uma discussão que evoluiu para uma luta corporal.

Durante o confronto, o pai atingiu o filho com um golpe de punhal na região do peito. As circunstâncias e a motivação da briga ainda serão investigadas.