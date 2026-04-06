Um homem matou o próprio filho durante uma briga na noite desta segunda-feira, 6, na rua Antônio Covas, no bairro Parque dos Lima, em Franca.
Segundo informações da Polícia Militar, pai e filho se envolveram em uma discussão que evoluiu para uma luta corporal.
Durante o confronto, o pai atingiu o filho com um golpe de punhal na região do peito. As circunstâncias e a motivação da briga ainda serão investigadas.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram o atendimento no local, com tentativas de reanimação. A vítima chegou a entrar em parada cardiorrespiratória.
Uma unidade de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionada, mas, quando a equipe médica chegou, o filho já estava morto.
O pai permaneceu no local após o ocorrido e foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso está sendo registrado.
A Polícia Civil investiga o crime. O local foi isolado para o trabalho da perícia.
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