Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas na tarde deste domingo, 5, em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca. O crime aconteceu no bairro João Lopes Sobrinho, nas proximidades da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio, e é investigado como suspeito de feminicídio.

A vítima, identificada como Lauane de Souza Osório, foi atingida por golpes de faca e ainda tentou buscar ajuda em uma residência próxima. Moradores relataram ter ouvido pedidos de socorro por volta das 16h20, momento em que a movimentação chamou a atenção na vizinhança. Apesar do socorro, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que já teria histórico de desentendimentos com ela e, inclusive, medida protetiva em vigor. Após o crime, ele teria fugido a pé e, até o momento, não foi localizado. Informações iniciais indicam que ele estaria usando uma camisa rosa no momento da fuga, o que pode auxiliar nas buscas.