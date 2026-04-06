Uma mulher foi encontrada morta com um disparo na cabeça na tarde deste domingo, 5, às margens da rodovia Cândido Portinari, no km 321, em Jardinópolis. O caso é investigado.

Segundo informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária responsável pela via, a vítima foi localizada caída na área de domínio da rodovia, já sem sinais vitais. Ao lado do corpo, havia uma arma de fogo.

Ainda de acordo com os dados apurados no local, familiares relataram que a mulher teria descoberto uma traição no relacionamento pouco antes do ocorrido. Em seguida, ela teria pegado a arma do companheiro e se deslocado até o ponto onde foi encontrada.