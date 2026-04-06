06 de abril de 2026
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BALEADA NA CABEÇA

Mulher é encontrada morta ao lado de carro na Cândido Portinari

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Corpo foi encontrado ao lado de carro na rodovia Cândido Portinari
Corpo foi encontrado ao lado de carro na rodovia Cândido Portinari

Uma mulher foi encontrada morta com um disparo na cabeça na tarde deste domingo, 5, às margens da rodovia Cândido Portinari, no km 321, em Jardinópolis. O caso é investigado.

Segundo informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária responsável pela via, a vítima foi localizada caída na área de domínio da rodovia, já sem sinais vitais. Ao lado do corpo, havia uma arma de fogo.

Ainda de acordo com os dados apurados no local, familiares relataram que a mulher teria descoberto uma traição no relacionamento pouco antes do ocorrido. Em seguida, ela teria pegado a arma do companheiro e se deslocado até o ponto onde foi encontrada.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária chegaram ao local por volta das 17h03 e o óbito foi constatado pela médica ainda na rodovia. A perícia técnica foi acionada e o corpo foi removido por uma funerária no início da noite.

As circunstâncias da morte serão investigadas pelas autoridades.

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