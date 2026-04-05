O corpo da adolescente Isabelly Silva Pimentel, de 14 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira, 2, após se afogar no Rio Sapucaí, em Guará, foi localizado na manhã deste domingo, 5. A informação foi confirmada por equipes que atuavam nas buscas.

O corpo foi encontrado a cerca de 1h30 de distância da ponte onde tiveram início as buscas.

O desaparecimento ocorreu no fim da tarde de quinta-feira, na região conhecida como Rancho Golfo, quando a adolescente se afogou no rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ainda no mesmo dia, mas precisaram interromper os trabalhos durante a noite devido à baixa visibilidade.