O corpo da adolescente Isabelly Silva Pimentel, de 14 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira, 2, após se afogar no Rio Sapucaí, em Guará, foi localizado na manhã deste domingo, 5. A informação foi confirmada por equipes que atuavam nas buscas.
O corpo foi encontrado a cerca de 1h30 de distância da ponte onde tiveram início as buscas.
O desaparecimento ocorreu no fim da tarde de quinta-feira, na região conhecida como Rancho Golfo, quando a adolescente se afogou no rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ainda no mesmo dia, mas precisaram interromper os trabalhos durante a noite devido à baixa visibilidade.
As buscas foram retomadas na sexta-feira, 3, e seguiram ao longo de todo o dia, sem sucesso. Já neste sábado, uma força-tarefa foi mobilizada, reunindo equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, Defesa Civil de Ipuã e Guará, além da Polícia Ambiental e voluntários.
As condições do rio dificultaram o trabalho das equipes, com nível elevado da água, correnteza forte e presença de redemoinhos, exigindo cautela redobrada durante toda a operação.
Até o fechamento deste texto, não foram divulgados detalhes oficiais sobre as circunstâncias da localização.
A ocorrência segue em andamento.
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