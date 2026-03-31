Uma combinação de imprudência e ingestão de álcool marca a investigação do acidente que terminou com a morte de Anna Elisa Borges, de 19 anos, na madrugada de domingo, 29, em Franca.
De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, Davi Abmael Davi, os dois motoristas envolvidos — um de 20 anos, que conduzia o Chevrolet Celta prata onde a vítima estava, e outro de 21 anos, motorista de um Volkswagen Polo — se recusaram a realizar o teste do bafômetro no local do acidente.
“O exame é importantíssimo. Se você alega que não ingeriu bebida alcoólica, por que não faz o teste e comprova?”, questionou o delegado. “A partir do momento que você diz que não bebeu, mas se recusa ao exame, surge a dúvida.”
Ambos foram submetidos a exame clínico na delegacia. Segundo o médico legista, houve constatação de ingestão de bebida alcoólica nos dois casos. Em um dos motoristas, apesar de não haver sinais de alteração psicomotora, foi confirmada a ingestão. No outro, os sintomas eram discretos, mas também indicavam possível consumo de álcool.
O delegado destacou que, mesmo sem sinais evidentes de embriaguez, a ingestão de bebida alcoólica já pode configurar crime. “Existe o delito de embriaguez ao volante, que exige alteração psicomotora, e existe o homicídio sob influência de álcool, que não depende necessariamente desses sinais”, explicou.
Ainda segundo ele, a confirmação de consumo de álcool pode mudar completamente o enquadramento do caso e até levar à prisão do motorista responsável.
As investigações seguem em andamento e, segundo o delegado, equipes da Polícia Civil buscam novas imagens para esclarecer com precisão a dinâmica do acidente.
O acidente
A vítima foi identificada como Anna Elisa Borges, de 19 anos, moradora de Capetinga (MG) e estudante de biomedicina. Ela morreu após o carro em que estava se envolver em uma colisão na avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Universitário, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca).
O motorista do Polo seguia pela via preferencial quando teve a frente cortada pelo Celta. Com o impacto, o condutor do Celta perdeu o controle da direção e bateu contra o muro de um prédio.
Anna Elisa estava no banco do passageiro dianteiro e sofreu o impacto mais forte da batida. Um terceiro ocupante, que estava no banco traseiro, foi socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa. Outro passageiro teve ferimentos leves e foi levado a um hospital particular. O motorista do Polo não se feriu.
O caso segue sob investigação.
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