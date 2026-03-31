Uma combinação de imprudência e ingestão de álcool marca a investigação do acidente que terminou com a morte de Anna Elisa Borges, de 19 anos, na madrugada de domingo, 29, em Franca.

De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, Davi Abmael Davi, os dois motoristas envolvidos — um de 20 anos, que conduzia o Chevrolet Celta prata onde a vítima estava, e outro de 21 anos, motorista de um Volkswagen Polo — se recusaram a realizar o teste do bafômetro no local do acidente.

“O exame é importantíssimo. Se você alega que não ingeriu bebida alcoólica, por que não faz o teste e comprova?”, questionou o delegado. “A partir do momento que você diz que não bebeu, mas se recusa ao exame, surge a dúvida.”