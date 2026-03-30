O velório de Bruno Santos Pereira, de 37 anos, vítima de um acidente de trabalho em Franca, será realizado nesta terça-feira, 31, às 8h, no Memorial Nova Franca, na sala 3.

O sepultamento está previsto para o mesmo dia, às 13h, no Cemitério Jardim das Oliveiras. Bruno morreu na manhã de segunda-feira, 30, após ser atropelado por um caminhão durante a descarga de resíduos no aterro sanitário da cidade.

Segundo informações da família, Bruno era solteiro, não tinha filhos e morava com os pais. Ele havia começado recentemente no novo emprego — estava há apenas uma semana na função e, de acordo com relatos, estava feliz com a oportunidade após um período desempregado.