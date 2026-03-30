O velório de Bruno Santos Pereira, de 37 anos, vítima de um acidente de trabalho em Franca, será realizado nesta terça-feira, 31, às 8h, no Memorial Nova Franca, na sala 3.
O sepultamento está previsto para o mesmo dia, às 13h, no Cemitério Jardim das Oliveiras. Bruno morreu na manhã de segunda-feira, 30, após ser atropelado por um caminhão durante a descarga de resíduos no aterro sanitário da cidade.
Segundo informações da família, Bruno era solteiro, não tinha filhos e morava com os pais. Ele havia começado recentemente no novo emprego — estava há apenas uma semana na função e, de acordo com relatos, estava feliz com a oportunidade após um período desempregado.
A tia da vítima, Lucimar Pereira, publicou uma mensagem de despedida emocionada. “Bruno, você já está nos braços do Pai. Que Deus te receba de braços abertos e te coloque em um bom lugar. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Descanse em paz, meu querido sobrinho e afilhado.”
A sobrinha, Letícia Pereira, também prestou homenagem e destacou as qualidades do tio. “Hoje nos despedimos do tio Bruno, alguém que foi uma pessoa de bem, com qualidades que marcaram a todos ao seu redor. Sua partida tão cedo nos entristece profundamente, pois ainda havia muito a viver e a construir. Ficam as lembranças, o carinho e a saudade que jamais serão apagados.”
A família também emitiu uma nota sobre o ocorrido. "Agora o que fica é a saudade do meu irmão. Estamos abalados com essa tragédia. Muito triste receber uma notícia dessas, onde uma pessoa sai para trabalhar e volta para casa dentro de um caixão. Queremos justiça!”.
O acidente
O acidente ocorreu enquanto Bruno auxiliava na manobra de um caminhão durante o descarte de resíduos. Conforme apurado no local, ele entrou em um ponto cego do veículo e foi atropelado. O motorista, de 63 anos, afirmou à polícia que não percebeu a presença do trabalhador e só se deu conta do ocorrido após ser alertado por colegas.
De acordo com o sargento Pablico Vilela Silva, o condutor relatou que atua há muitos anos na função e que nunca havia se envolvido em situação semelhante. A Polícia Militar informou ainda que tanto o caminhão quanto a documentação do motorista estavam regulares.
Bruno trabalhava na coleta de resíduos em empresas da cidade e realizava a descarga no aterro no momento do acidente.
Empresa manifesta pesar
Em nota, o Grupo Esse manifestou pesar pela morte do colaborador e informou que está prestando apoio à família. A empresa destacou que o caminhão envolvido pertence a uma empresa externa e que abriu procedimentos internos para apurar o caso.
Prefeitura acompanha a investigação
A Prefeitura de Franca também lamentou o ocorrido e informou que acompanhará a investigação. O aterro sanitário é administrado por uma empresa terceirizada, responsável pelos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana no município.
O caso será investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do acidente. Enquanto isso, familiares e amigos se despedem de Bruno, cuja morte precoce gerou comoção entre colegas de trabalho e pessoas próximas.
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