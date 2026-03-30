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DESPEDIDA

Prefeitura lamenta morte de estudante; sepultamento nesta segunda

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Estudante Anna Elisa Ferreira Borges, de 19 anos, vítima de acidente fatal em Franca
Estudante Anna Elisa Ferreira Borges, de 19 anos, vítima de acidente fatal em Franca

A Prefeitura de Capetinga (MG) divulgou uma nota de pesar pela morte da estudante Anna Elisa Ferreira Borges, de 19 anos, ocorrida na madrugada desse domingo, 29, no Parque Universitário, em Franca.

No comunicado, a Prefeitura manifesta “os mais profundos sentimentos” e solidariedade aos familiares e amigos. A nota ainda deseja conforto neste momento de dor e destaca que as lembranças deixadas por Anna Elisa permaneçam como luz em meio ao luto.

A jovem, que é natural de Capetinga, havia se mudado recentemente para Franca para realizar o sonho de cursar biomedicina na Unifran (Universidade de Franca). Segundo pessoas próximas, ela era dedicada aos estudos e muito querida por todos ao seu redor.

Anna Elisa morreu após o carro em que estava se envolver em um acidente na avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário. Ela estava acompanhada de dois amigos no momento da colisão.

O velório teve início no domingo, 29, às 16h, em Capetinga. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, 30, às 12h, no município.

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