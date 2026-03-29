Uma jovem de 19 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo, 29, após o carro em que ela estava se envolver em um acidente de trânsito na avenida Armando Sales de Oliveira, no Parque Universitário, em Franca. Anna Elisa Borges era moradora de Capetinga (MG) e cursava biomedicina.

O acidente aconteceu próximo à Unifran, quando o motorista de um Polo, que seguia pela avenida na preferencial, teve a frente cortada por um Celta em que estava a jovem. O motorista do Polo não se feriu.

Com o impacto, o motorista do Celta perdeu o controle da direção e bateu no muro de um prédio. Um homem que também estava no carro foi socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa. Outro ocupante foi socorrido com ferimentos leves para um hospital particular da cidade.