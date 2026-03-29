Uma jovem de 19 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo, 29, após o carro em que ela estava se envolver em um acidente de trânsito na avenida Armando Sales de Oliveira, no Parque Universitário, em Franca. Anna Elisa Borges era moradora de Capetinga (MG) e cursava biomedicina.
O acidente aconteceu próximo à Unifran, quando o motorista de um Polo, que seguia pela avenida na preferencial, teve a frente cortada por um Celta em que estava a jovem. O motorista do Polo não se feriu.
Com o impacto, o motorista do Celta perdeu o controle da direção e bateu no muro de um prédio. Um homem que também estava no carro foi socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa. Outro ocupante foi socorrido com ferimentos leves para um hospital particular da cidade.
O local foi isolado, e a Polícia Militar compareceu para o registro da ocorrência. O corpo da jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca e deverá ser liberado nas próximas horas para velório e sepultamento.
Anna Elisa Borges é a 19ª vítima do trânsito de Franca neste ano.
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Comentários
1 Comentários
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Antonio Carlos 5 horas atrásComentei à respeito disso nessa semana quando do outro carro de um jovem perdeu o controle e bateu no muro em frente ao Spot. Falei que esses rapazes de carro e motoqueiros fizeram da Av. Armando Salles uma verdadeira pista de corrida, que eles se encontram todas as noites de fim de semana no posto Of para combinar racha, que ficam no posto ouvindo funk no último volume e acelerando moto cortando giros, que a polícia é chamada mas não vai lá, E QUE UMA HORA OUTRO acidente iria acontecer e alguém mais poderia morrer, e o que aconteceu??? E NÃO DEU OUTRA. . . .