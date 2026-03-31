31 de março de 2026
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Falta de água atinge 15 bairros de Franca nesta terça-feira

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sabesp
Colaboradores da Sabesp: 15 bairros sem água em Franca
Colaboradores da Sabesp: 15 bairros sem água em Franca

Moradores de 15 bairros de Franca enfrentam problemas com o abastecimento de água nesta terça-feira, 31, devido a uma manutenção emergencial realizada pela Sabesp.

Segundo a empresa, a falta d’água atinge os seguintes bairros:

  • Vila Santa Cruz;
  • Vila Scarabucci;
  • Ângela Rosa;
  • Prol. Ângela Rosa;
  • Parque Sumaré;
  • Jd. Elisa;
  • Jovita de Mello;
  • Parque Santa Hilda;
  • Esplanada Primo Menegheti;
  • Esplanada Primo Menegheti II;
  • Franca Garden;
  • Quinta do Imperador;
  • parte do São José;
  • Santa Rita; e
  • Vila Regina.

A Sabesp informou que a intervenção é necessária para ajustes no sistema de abastecimento e que a previsão é de que o fornecimento seja retomado ainda nesta terça-feira, de forma gradual. No entanto, moradores já sentem os efeitos da interrupção, principalmente aqueles que não possuem reservatórios adequados em suas residências.

A companhia orienta o uso consciente da água durante o período de instabilidade e destaca que imóveis com caixa d'água com capacidade mínima para 24 horas tendem a sofrer menos com a falta de abastecimento.

Em nota, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e reconheceu os impactos causados à população. A empresa também informou que permanece à disposição para atendimento por meio do telefone 0800 055 0195, além de canais digitais como WhatsApp e agência virtual.

A recomendação é que os moradores economizem água até a normalização completa do sistema.

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