Moradores de 15 bairros de Franca enfrentam problemas com o abastecimento de água nesta terça-feira, 31, devido a uma manutenção emergencial realizada pela Sabesp.
Segundo a empresa, a falta d’água atinge os seguintes bairros:
- Vila Santa Cruz;
- Vila Scarabucci;
- Ângela Rosa;
- Prol. Ângela Rosa;
- Parque Sumaré;
- Jd. Elisa;
- Jovita de Mello;
- Parque Santa Hilda;
- Esplanada Primo Menegheti;
- Esplanada Primo Menegheti II;
- Franca Garden;
- Quinta do Imperador;
- parte do São José;
- Santa Rita; e
- Vila Regina.
A Sabesp informou que a intervenção é necessária para ajustes no sistema de abastecimento e que a previsão é de que o fornecimento seja retomado ainda nesta terça-feira, de forma gradual. No entanto, moradores já sentem os efeitos da interrupção, principalmente aqueles que não possuem reservatórios adequados em suas residências.
A companhia orienta o uso consciente da água durante o período de instabilidade e destaca que imóveis com caixa d'água com capacidade mínima para 24 horas tendem a sofrer menos com a falta de abastecimento.
Em nota, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e reconheceu os impactos causados à população. A empresa também informou que permanece à disposição para atendimento por meio do telefone 0800 055 0195, além de canais digitais como WhatsApp e agência virtual.
A recomendação é que os moradores economizem água até a normalização completa do sistema.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.