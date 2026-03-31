Moradores de 15 bairros de Franca enfrentam problemas com o abastecimento de água nesta terça-feira, 31, devido a uma manutenção emergencial realizada pela Sabesp.

Segundo a empresa, a falta d’água atinge os seguintes bairros:

Vila Santa Cruz;

Vila Scarabucci;

Ângela Rosa;

Prol. Ângela Rosa;

Parque Sumaré;

Jd. Elisa;

Jovita de Mello;

Parque Santa Hilda;

Esplanada Primo Menegheti;

Esplanada Primo Menegheti II;

Franca Garden;

Quinta do Imperador;

parte do São José;

Santa Rita; e

Vila Regina.

A Sabesp informou que a intervenção é necessária para ajustes no sistema de abastecimento e que a previsão é de que o fornecimento seja retomado ainda nesta terça-feira, de forma gradual. No entanto, moradores já sentem os efeitos da interrupção, principalmente aqueles que não possuem reservatórios adequados em suas residências.