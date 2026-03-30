A manutenção da ponte do Rio Grande, que liga Rifaina a Sacramento (MG) começou na semana passada, após decisão da Justiça Federal que determinou que o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) e o DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) assumam os serviços na estrutura.

A medida foi definida no dia 20 de março pelo juiz federal substituto André Luis Pereira, da 1ª Vara Federal de Franca, no âmbito de uma ação civil pública movida pelo MPF (Ministério Público Federal).

A decisão reconsidera entendimento anterior que atribuía à concessionária da Usina Hidrelétrica de Jaguara a obrigação pelas intervenções. Após análise de novos elementos, o magistrado entendeu, em caráter inicial, que a ponte não integra a concessão da usina.