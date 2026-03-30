Um trágico acidente de trabalho foi registrado na manhã desta segunda-feira, 30, no aterro sanitário de Franca. Um trabalhador de 37 anos morreu após ser atropelado por um caminhão durante uma manobra no local.

De acordo com informações apuradas, a vítima auxiliava o motorista a posicionar o veículo para o descarregamento de resíduos, quando, ao sinalizar com as mãos, acabou entrando em um ponto cego do caminhão. Sem perceber a presença do trabalhador, o motorista deu ré e acabou passando por cima dele.

Um colega de trabalho, identificado como Devanir Alves Costa, relatou como tudo aconteceu. Segundo ele, a vítima estava orientando a manobra quando o acidente ocorreu de forma repentina, sem que houvesse tempo para evitar a tragédia.