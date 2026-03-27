O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, na última quarta-feira, 25, e manteve a absolvição ou redução de pena de sete homens denunciados por agiotagem em Franca. Quatro deles foram totalmente inocentados, enquanto outros três ainda tiveram parte das acusações mantidas, principalmente por usura - agiotagem -, mas não permaneceram presos porque as penas foram consideradas já cumpridas. Ainda cabe recurso.

A investigação começou em 24 de novembro de 2023, com a Operação Castelo de Areia, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Na ocasião, sete homens foram acusados de integrar um esquema de agiotagem em Franca, com empréstimos a juros abusivos e cobrança mediante ameaças e, em alguns casos, violência.

De acordo com o Ministério Público, o grupo também atuaria de forma organizada, com divisão de tarefas, além de supostamente praticar lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis e veículos. A ostentação nas redes sociais, com carros de luxo e viagens internacionais, foi apontada como indício dessa prática.