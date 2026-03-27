O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, na última quarta-feira, 25, e manteve a absolvição ou redução de pena de sete homens denunciados por agiotagem em Franca. Quatro deles foram totalmente inocentados, enquanto outros três ainda tiveram parte das acusações mantidas, principalmente por usura - agiotagem -, mas não permaneceram presos porque as penas foram consideradas já cumpridas. Ainda cabe recurso.
A investigação começou em 24 de novembro de 2023, com a Operação Castelo de Areia, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Na ocasião, sete homens foram acusados de integrar um esquema de agiotagem em Franca, com empréstimos a juros abusivos e cobrança mediante ameaças e, em alguns casos, violência.
De acordo com o Ministério Público, o grupo também atuaria de forma organizada, com divisão de tarefas, além de supostamente praticar lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis e veículos. A ostentação nas redes sociais, com carros de luxo e viagens internacionais, foi apontada como indício dessa prática.
Em dezembro de 2024, a 3ª Vara Criminal de Franca condenou todos os sete acusados a 20 anos de prisão em regime fechado, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, usura e corrupção ativa e passiva. A decisão também determinou o confisco de valores e imóveis ligados ao grupo.
No entanto, ao analisar o caso em segunda instância, a 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP mudou completamente o rumo do processo. Os desembargadores entenderam que não havia provas suficientes para sustentar as acusações mais graves.
Quatro investigados - Ronny Hernandes Alves dos Santos, Bruno Bastos Guimarães, Leomábio Paixão da Silva e Rogério Camilo Requel - foram totalmente absolvidos. Para o Tribunal, não ficou comprovada a existência de uma organização criminosa estruturada, nem a prática de lavagem de dinheiro ou corrupção.
Já em relação aos outros três réus - Evanderson Lopes Guimarães, Douglas de Oliveira Guimarães e Ezequias Bastos Guimarães - o entendimento foi diferente. O Tribunal afastou os crimes mais graves, mas manteve a condenação por usura. Na prática, os desembargadores concluíram que havia indícios suficientes de que eles realizavam empréstimos com juros abusivos, caracterizando a agiotagem, mas sem provas de que atuavam como uma quadrilha organizada ou com esquema de lavagem de dinheiro.
Essa diferença foi decisiva. Mesmo com a manutenção da usura, as penas aplicadas foram consideradas mais leves e, no momento do julgamento, já estavam cumpridas. Por isso, eles também foram colocados em liberdade.
Além das absolvições, o Tribunal determinou o desbloqueio de bens, como imóveis, veículos e valores que haviam sido apreendidos durante a investigação. No caso de Evanderson, dois imóveis que tinham sido perdidos na primeira instância foram devolvidos. O Tribunal considerou que os valores já apreendidos eram suficientes e que manter a perda dos imóveis seria desproporcional.
O recurso
Após essa decisão, o Ministério Público tentou reverter o resultado por meio de embargos de declaração, alegando falhas no julgamento, como omissões e contradições, além de questionar a análise das provas. No entanto, o Tribunal rejeitou o recurso.
Os desembargadores afirmaram que não havia qualquer erro na decisão e que todos os pontos já tinham sido analisados de forma clara e completa. Também destacaram que o recurso foi usado de forma inadequada, como uma tentativa de rediscutir o caso e mudar o resultado, o que não é permitido nesse tipo de pedido.
O advogado Rafael Spirlandeli, que atua na defesa de Douglas Guimarães, afirmou que a decisão confirma o entendimento da defesa. Segundo ele, o recurso do Ministério Público não era o meio correto para reavaliar provas. “O Gaeco tenta rediscutir provas, o que é inviável tecnicamente por meio de embargos de declaração. A absolvição dos réus sempre foi o desfecho técnico e justo neste caso”, declarou.
Com a rejeição do recurso, a decisão do Tribunal foi mantida integralmente. Permanecem válidas as absolvições, a liberdade dos réus, o desbloqueio dos bens e o reconhecimento de penas já cumpridas. O Ministério Público ainda pode recorrer a instâncias superiores.
De volta à cadeia
A liberdade de Ronny Hernandes Alves dos Santos não durou muito tempo. No último dia 18, ele foi preso pela Polícia Civil acusado de agiotagem e extorsão.
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Comentários
1 Comentários
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Antonio Carlos 8 horas atrásNão sei porque me lembrei do ministro Marco Aurélio e do traficante André do Rap.