O corpo do homem encontrado em uma área de mata no Jardim Piratininga, em Franca, no começo da tarde dessa terça-feira, 24, pode ser de um idoso que está desaparecido há mais de uma semana. A identificação oficial ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A vítima foi localizada em uma APP (Área de Preservação Permamente) às margens da avenida Vereador José Granzotti, por um pedestre que utilizava o local como atalho. Ele acionou a Polícia Militar, após se deparar com o cadáver em meio à vegetação.

Segundo informações apuradas no local, o corpo estava em avançado estado de decomposição, com o rosto coberto por um saco plástico e as mãos amarradas, o que levanta suspeitas de homicídio. O rosto estava desfigurado, impossibilitando o reconhecimento visual.