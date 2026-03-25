O corpo do homem encontrado em uma área de mata no Jardim Piratininga, em Franca, no começo da tarde dessa terça-feira, 24, pode ser de um idoso que está desaparecido há mais de uma semana. A identificação oficial ainda não foi confirmada pelas autoridades.
A vítima foi localizada em uma APP (Área de Preservação Permamente) às margens da avenida Vereador José Granzotti, por um pedestre que utilizava o local como atalho. Ele acionou a Polícia Militar, após se deparar com o cadáver em meio à vegetação.
Segundo informações apuradas no local, o corpo estava em avançado estado de decomposição, com o rosto coberto por um saco plástico e as mãos amarradas, o que levanta suspeitas de homicídio. O rosto estava desfigurado, impossibilitando o reconhecimento visual.
A principal hipótese é de que o corpo seja de Lázaro Teodoro, de 68 anos, que não era visto desde o dia 16 de março, quando saiu de casa e não retornou.
O filho da vítima, Roni Teodoro, esteve no local e reconheceu peças de roupa, como a bermuda e uma cinta, que seriam do pai.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que deve apontar as causas da morte. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames devem confirmar oficialmente a identidade da vítima.
A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e não descarta a hipótese de crime.
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