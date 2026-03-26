O cadáver havia sido localizado na tarde de terça-feira, em uma APP (Área de Preservação Permanente) às margens da avenida Vereador José Granzotti . A vítima estava caída em meio à vegetação, com o rosto coberto por um saco plástico e as mãos amarradas, o que levantou, desde o início, suspeitas de um possível crime.

Foi confirmada nesta quinta-feira, 26, a identidade do corpo encontrado em uma área de mata no Jardim Piratininga , em Franca . Trata-se de Lazinho Teodoro Cintra, de 68 anos, que estava desaparecido desde o dia 15 de março. A confirmação só foi possível após exames realizados pelo IML (Instituto Médico Legal), já que o corpo estava em avançado estado de decomposição, impossibilitando o reconhecimento visual, principalmente da região do rosto.

No dia em que o corpo foi encontrado, o filho do idoso, Roni Teodoro, esteve no local e foi levado pelos policiais até a área onde estava o cadáver. Na ocasião, ele afirmou acreditar que se tratava do pai, após reconhecer peças de roupa, como a bermuda e o cinto que o homem usava. No entanto, segundo o perito responsável, apenas o reconhecimento das vestimentas não era suficiente para confirmar oficialmente a identidade, ainda mais pela ausência de documentos junto ao corpo.

A identificação definitiva foi feita somente após exames periciais no IML.

O idoso morava na rua Minas Gerais, no bairro Vila Aparecida, em Franca, e era natural de Claraval (MG). Ele havia sido visto pela última vez no dia 15 de março, na região onde residia. Desde então, não houve mais contato, o que levou a família a registrar o desaparecimento.