Segundo a Axia Energia, que administra a usina, a ação faz parte de testes de rotina do sistema de comunicação e alerta da unidade.

Moradores de Rifaina devem ouvir, ao longo desta quinta-feira, 26, o acionamento das sirenes da Usina Luiz Carlos Barreto de Carvalho que fica instalada em Estreito, distrito de Pedregulho . O acionamento em Rifaina ocorre porque a represa de Estreito faz parte do mesmo rio.

Os testes acústicos começaram na terça-feira, 24, e seguem até esta quinta, com o objetivo de garantir o pleno funcionamento das sirenes e verificar o alcance do som nas áreas onde os equipamentos estão instalados. A atividade conta com o apoio das Defesas Civis locais.

De acordo com a empresa, não há motivo para preocupação. “Trata-se somente de um teste. Os moradores não devem modificar seu cotidiano quando ouvirem as sirenes”, afirmou o coordenador do PAE (Plano de Ação de Emergência), Cristiano Simão.

A iniciativa integra o Plano de Ação de Emergência da usina, exigido pela Política Nacional de Segurança de Barragens, que estabelece protocolos de prevenção e resposta em casos de risco envolvendo estruturas desse tipo.