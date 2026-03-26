Após a confirmação da identidade do idoso encontrado morto em uma área de mata no bairro Jardim Piratininga, em Franca, a Polícia Civil passou a tratar o caso como homicídio e trabalha com a possibilidade de execução. A vítima foi identificada nesta quinta-feira, 26, como Lazinho Teodoro Cintra, de 68 anos, que estava desaparecido desde o dia 15 de março.

De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, responsável pelo caso, o corpo apresentava sinais de violência, o que motivou a instauração de inquérito policial pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), por meio do setor de homicídios.

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