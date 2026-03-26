Após a confirmação da identidade do idoso encontrado morto em uma área de mata no bairro Jardim Piratininga, em Franca, a Polícia Civil passou a tratar o caso como homicídio e trabalha com a possibilidade de execução. A vítima foi identificada nesta quinta-feira, 26, como Lazinho Teodoro Cintra, de 68 anos, que estava desaparecido desde o dia 15 de março.
De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, responsável pelo caso, o corpo apresentava sinais de violência, o que motivou a instauração de inquérito policial pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), por meio do setor de homicídios.
Leia mais: Corpo em mata de Franca com sinais de execução é de idoso sumido
Segundo o delegado, a confirmação da identidade foi possível após a conclusão de exames periciais. “A gente recebeu o laudo sobre os exames digitais e acabou positivando a identificação desse idoso. O corpo foi encontrado com sinais de violência, o que justificou a abertura do inquérito”, afirmou.
As investigações ainda estão em fase inicial, mas já avançam com a coleta de informações e depoimentos. De acordo com o delegado, pessoas próximas à vítima, incluindo familiares, já começaram a ser ouvidas. “Estamos na etapa inicial de apuração, algumas pessoas já estão sendo ouvidas e, ao final, vamos definir um panorama mais claro e uma linha de investigação”, explicou.
Entre as hipóteses consideradas pela polícia, está a possibilidade de execução. Outra linha investigativa aponta que o idoso pode ter sido morto em outro local e o corpo levado até a área de mata onde foi encontrado. “Trabalhamos com a hipótese de execução e também com a possibilidade de o corpo ter sido deixado no local, com o crime tendo ocorrido em outra região”, disse o delegado.
O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Franca, que continua com as diligências para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias da morte.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.