Um funcionário de um supermercado localizado no Jardim Cambuí, em Franca, foi preso em flagrante após ser flagrado furtando diversos produtos do estabelecimento onde trabalhava. O caso aconteceu na avenida Ricarte Soares Silva e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.
De acordo com as informações, o homem foi visto pegando um chinelo e escondendo o item dentro de seu armário pessoal, disponibilizado pela empresa para guardar pertences. A atitude levantou suspeitas do responsável pelo supermercado, que decidiu verificar a situação.
Ao pedir que o funcionário abrisse o armário, a surpresa foi ainda maior. Dentro do compartimento, foram encontrados vários produtos que teriam sido furtados ao longo do expediente, incluindo barras e caixas de chocolates, bandejas de carne, cervejas, sucos e até itens de limpeza automotiva.
Diante do flagrante, o responsável acionou a Polícia Militar. No entanto, ao perceber a situação, o funcionário se exaltou e tentou partir para cima do gestor, na tentativa de agredi-lo. Ele acabou sendo contido por outros colaboradores do supermercado antes que a situação se agravasse.
A polícia chegou rapidamente ao local, realizou a abordagem e conduziu o suspeito até a delegacia. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.
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