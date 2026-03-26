27 de março de 2026
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JARDIM CAMBUÍ

Flagrado por câmeras, funcionário é preso por furto a mercado

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Supermercado que funcionário estava furtando
Supermercado que funcionário estava furtando

Um funcionário de um supermercado localizado no Jardim Cambuí, em Franca, foi preso em flagrante após ser flagrado furtando diversos produtos do estabelecimento onde trabalhava. O caso aconteceu na avenida Ricarte Soares Silva e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com as informações, o homem foi visto pegando um chinelo e escondendo o item dentro de seu armário pessoal, disponibilizado pela empresa para guardar pertences. A atitude levantou suspeitas do responsável pelo supermercado, que decidiu verificar a situação.

Ao pedir que o funcionário abrisse o armário, a surpresa foi ainda maior. Dentro do compartimento, foram encontrados vários produtos que teriam sido furtados ao longo do expediente, incluindo barras e caixas de chocolates, bandejas de carne, cervejas, sucos e até itens de limpeza automotiva.

Diante do flagrante, o responsável acionou a Polícia Militar. No entanto, ao perceber a situação, o funcionário se exaltou e tentou partir para cima do gestor, na tentativa de agredi-lo. Ele acabou sendo contido por outros colaboradores do supermercado antes que a situação se agravasse.

A polícia chegou rapidamente ao local, realizou a abordagem e conduziu o suspeito até a delegacia. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

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