Um funcionário de um supermercado localizado no Jardim Cambuí, em Franca, foi preso em flagrante após ser flagrado furtando diversos produtos do estabelecimento onde trabalhava. O caso aconteceu na avenida Ricarte Soares Silva e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com as informações, o homem foi visto pegando um chinelo e escondendo o item dentro de seu armário pessoal, disponibilizado pela empresa para guardar pertences. A atitude levantou suspeitas do responsável pelo supermercado, que decidiu verificar a situação.

Ao pedir que o funcionário abrisse o armário, a surpresa foi ainda maior. Dentro do compartimento, foram encontrados vários produtos que teriam sido furtados ao longo do expediente, incluindo barras e caixas de chocolates, bandejas de carne, cervejas, sucos e até itens de limpeza automotiva.