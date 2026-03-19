A Justiça condenou o Estado de São Paulo a pagar R$ 12 mil por danos morais aos tutores de uma cachorra morta a tiros por um policial militar durante uma ocorrência em 14 de agosto de 2025, na avenida Massuo Nakano, no Centro de Guará, a 54 km de Franca. A decisão foi proferida no último dia 13 de março e reconhece o sofrimento da família pela perda do animal.

Segundo a sentença, o juiz Otavio Henrique Pereira de Souza descartou a versão apresentada pelo Estado, que alegava que os policiais agiram em legítima defesa após ataque do animal. Para o magistrado, não há provas de que a cachorra tenha avançado contra os agentes.

Ainda de acordo com a decisão, o animal só saiu da residência porque um policial teria arrombado o portão da casa durante a abordagem.