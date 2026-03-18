Morreu em Franca nessa terça-feira, 17, o renomado profissional da beleza Reginaldo dos Santos Pereira, conhecido "Régis Cabeleireiro", em decorrência de complicações pulmonares. Ele também era diabético e fazia hemodiálise. Recentemente contraiu uma infecção no pulmão que se agravou para uma infecção generalizada. Régis tinha 63 anos e não deixa filhos.
Com mais de 30 anos de profissão, ele ficou famoso por atender grandes artistas da região, como as duplas Rionegro & Solimões e Gian & Giovani.
Régis construiu uma carreira sólida e reconhecida, tornando-se uma referência no setor de beleza em Franca. Sua clientela incluía figuras públicas e artistas de renome nacional, o que solidificou sua reputação como um cabeleireiro de prestígio e talento.
Nos últimos tempos, devido ao agravamento de suas condições de saúde, Régis teve de se afastar das tesouras e dos salões. Ele não vinha trabalhando devido a problemas de saúde persistentes, que culminaram em seu falecimento.
"Régis foi inspiração para vários profissionais da área da beleza de Franca. Um artista. O trabalho que ele fazia com as mãos e com os penteados, com as noivas era inconfundível. A assinatura dele nos penteados era de perfeição", disse o amigo Thalys Vieira, também profissional da área.
A despedida ocorre nesta quarta-feira, 18, das 7h às 13h, no Velório São Vicente, Sala 10, em Franca. O sepultamento está agendado em seguida no Cemitério Parque Jardim das Oliveiras.
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