Morreu em Franca nessa terça-feira, 17, o renomado profissional da beleza Reginaldo dos Santos Pereira, conhecido "Régis Cabeleireiro", em decorrência de complicações pulmonares. Ele também era diabético e fazia hemodiálise. Recentemente contraiu uma infecção no pulmão que se agravou para uma infecção generalizada. Régis tinha 63 anos e não deixa filhos.

Com mais de 30 anos de profissão, ele ficou famoso por atender grandes artistas da região, como as duplas Rionegro & Solimões e Gian & Giovani.

Régis construiu uma carreira sólida e reconhecida, tornando-se uma referência no setor de beleza em Franca. Sua clientela incluía figuras públicas e artistas de renome nacional, o que solidificou sua reputação como um cabeleireiro de prestígio e talento.