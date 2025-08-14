Cachorro morre após ser baleado por PM; policial ficou ferido

Um cachorro morreu e um policial militar ficou ferido durante uma ocorrência na tarde desta quinta-feira, 14, na avenida Massuo Nakano, no Centro de Guará, a 54 km de Franca. Um morador registrou o momento do disparo, que mostra o animal avançando contra o militar.

Segundo a Polícia Militar, a equipe patrulhava um ponto conhecido por ocorrências de tráfico de drogas quando percebeu um homem saindo de um terreno carregando um pacote preto. Ao notar a viatura, ele teria descartado o objeto e fugido.

De acordo com o portal Região Realidade, durante a abordagem em frente à casa do suspeito, o pai dele teria empurrado um dos policiais, que caiu, permitindo que o filho entrasse na residência. Logo depois, dois cachorros saíram do imóvel, e um deles mordeu o soldado Ribeiro na virilha.