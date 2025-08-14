Cachorro morre após ser baleado por PM; policial ficou ferido

Um cachorro morreu e um policial militar ficou ferido durante uma ocorrência na tarde desta quinta-feira, 14, na avenida Massuo Nakano, no Centro de Guará, a 54 km de Franca. Um morador registrou o momento do disparo, que mostra o animal avançando contra o militar.
Segundo a Polícia Militar, a equipe patrulhava um ponto conhecido por ocorrências de tráfico de drogas quando percebeu um homem saindo de um terreno carregando um pacote preto. Ao notar a viatura, ele teria descartado o objeto e fugido.
De acordo com o portal Região Realidade, durante a abordagem em frente à casa do suspeito, o pai dele teria empurrado um dos policiais, que caiu, permitindo que o filho entrasse na residência. Logo depois, dois cachorros saíram do imóvel, e um deles mordeu o soldado Ribeiro na virilha.
Neste momento, o policial saca a arma e dispara contra o cachorro, que morreu na hora. Moradores, assustados com os tiros, gritaram para os policiais pararem.
Ainda segundo a Polícia Militar, o pacote dispensado pelo suspeito foi encontrado e, segundo a corporação, continha porções de cocaína. O pai foi detido por impedir a ação policial e levado, junto com a droga, à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. O caso segue em investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
2 Comentários
-
Gilberto Coelho 16 horas atrásOu na moral corta esse video aí não precisa de 2 minutos de viajem para finalmente mostrar o momento que importa.
-
aparecida donizete de freitas 18 horas atrásSempre os animais que levam a pior. Ensinam a eles serem fieis ao tutor , e quando fazem isso recebem a morte como recompensa. 2 policiais que não consegue dominar uma pessoa, e desconta no animal. Se mordeu na virilha, cade o sangue, cadê a dor. Foi atendido no PS. Tomou anti-rabica... Que a lei do retorno se faça presente.