A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira, 18, Ronny Hernandes Alves dos Santos, de 40 anos, investigado por envolvimento em uma quadrilha que pratica extorsão. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido após a apuração de um caso de agressão contra uma mulher, em Franca.

De acordo com as investigações, Ronny é acusado de agredir e ameaçar a vítima na porta da casa dela por causa de uma dívida de R$ 1 mil. A mulher, que não teve o nome divulgado, registrou boletim de ocorrência e apresentou imagens de câmeras de segurança que mostram o momento das agressões.

As imagens revelam que a violência começa ainda dentro da residência, na garagem, e se estende até a rua, em frente ao imóvel. O caso aconteceu em janeiro e passou a ser investigado pela Polícia Civil.