Após a prisão de Ronny Hernandes Alves de Sousa, de 40 anos, na manhã desta quarta-feira, 18, acusado de agredir uma mulher durante a cobrança de uma suposta dívida de R$ 1 mil, a defesa do investigado se manifestou e afirmou que o caso não configura os crimes que vêm sendo atribuídos a ele.
O episódio aconteceu após o homem ir até a casa da vítima para cobrar uma suposta parcela de R$ 100. Segundo as investigações, diante da negativa de pagamento, ele teria se exaltado e agredido a mulher, em frente à residência.
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Defesa contesta versão e fala em “discussão”
Em nota, a advogada de defesa afirmou que não houve extorsão e que a situação foi interpretada de forma equivocada. “O que de fato ocorreu foi uma discussão entre as partes envolvidas, a qual acabou evoluindo para vias de fato, situação que, por si só, não configura o crime que vem sendo indevidamente atribuído”, declarou a advogada de defesa Helena Diniz.
A defesa também destacou que qualquer conclusão neste momento seria precipitada, já que o caso ainda está em fase de investigação. “Qualquer conclusão neste momento é prematura e meramente especulativa, uma vez que os fatos ainda se encontram sob apuração pelas autoridades competentes.”
Ainda na nota, a defesa também afirmou que o investigado respeita as instituições e está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos no momento adequado.
“O investigado resguarda-se ao direito de se manifestar no momento processual oportuno, ocasião em que serão apresentados todos os esclarecimentos necessários para a completa elucidação dos fatos.”
Outra linha de investigação
Apesar da posição da defesa, a Polícia Civil aponta uma linha diferente de apuração. Segundo o delegado responsável pelo caso, Gabriel Fernando Tomaz, o investigado pode responder não apenas pela agressão, mas também por usura e extorsão, crimes relacionados à prática de agiotagem.
O caso está sendo conduzido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que assumiu as apurações diante da gravidade dos fatos.
As autoridades já identificaram um segundo homem, suspeito de ter levado o investigado até a casa da vítima no dia da agressão. No entanto, ele segue foragido e continua sendo procurado.
A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e localizar o segundo envolvido.
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