Após a prisão de Ronny Hernandes Alves de Sousa, de 40 anos, na manhã desta quarta-feira, 18, acusado de agredir uma mulher durante a cobrança de uma suposta dívida de R$ 1 mil, a defesa do investigado se manifestou e afirmou que o caso não configura os crimes que vêm sendo atribuídos a ele.

O episódio aconteceu após o homem ir até a casa da vítima para cobrar uma suposta parcela de R$ 100. Segundo as investigações, diante da negativa de pagamento, ele teria se exaltado e agredido a mulher, em frente à residência.

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Defesa contesta versão e fala em “discussão”