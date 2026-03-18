Já é possível dar lance no leilão de 21 imóveis da Prefeitura de Franca. Eles estão localizados em diferentes pontos da cidade. Há opções nos bairros Jardim Santana, Jardim Lima, Distrito Industrial, Jardim Palmeiras, Jardim Monte Carlo, Residencial San Diego, além de uma área com edificação no Centro.

Vence a proposta com o maior lance. O processo reúne 21 itens, sendo 20 terrenos e uma casa. Os valores dos lances mínimos variam de R$ 61 mil a R$ 3 milhões.

Segundo o edital, a abertura das propostas acontecerá na próxima segunda-feira, 23, às 9h30, por meio do Portal de Compras Públicas. É esta plataforma que os interessados devem acessar para conferir mais detalhes dos imóveis leiloados, as regras e apresentar os respectivos lances.

Visitação aos imóveis