Já é possível dar lance no leilão de 21 imóveis da Prefeitura de Franca. Eles estão localizados em diferentes pontos da cidade. Há opções nos bairros Jardim Santana, Jardim Lima, Distrito Industrial, Jardim Palmeiras, Jardim Monte Carlo, Residencial San Diego, além de uma área com edificação no Centro.
Vence a proposta com o maior lance. O processo reúne 21 itens, sendo 20 terrenos e uma casa. Os valores dos lances mínimos variam de R$ 61 mil a R$ 3 milhões.
Segundo o edital, a abertura das propostas acontecerá na próxima segunda-feira, 23, às 9h30, por meio do Portal de Compras Públicas. É esta plataforma que os interessados devem acessar para conferir mais detalhes dos imóveis leiloados, as regras e apresentar os respectivos lances.
Visitação aos imóveis
O leilão é conduzido pelo Departamento de Planejamento e de Aquisições e Contratações, vinculado à Secretaria Municipal de Finanças. Os interessados podem visitar os imóveis, desde que realizem o agendamento com antecedência mínima de cinco dias da sessão pública, marcada para 23 de março.
A solicitação de visita deve ser feita exclusivamente por e-mail, com a indicação dos números dos lotes de interesse, além do nome completo, documento de identidade e telefone para contato. A documentação dos imóveis pode ser consultada presencialmente no Paço Municipal, junto ao Departamento de Planejamento e de Aquisições e Contratações.
Detalhes dos imóveis em leilão
1- Um terreno, composto do lote nº 04 da quadra nº 17, constante da planta do loteamento denominado Jardim Santana. Tem forma retangular, com 10,00 m de frente para a Rua Jerônimo Rodrigues Pinto; do lado esquerdo, 25,00 m da frente aos fundos, confrontando com o lote 05; do lado direito, 25,00 m da frente aos fundos, confrontando com o lote 03; e aos fundos, 10,00 m confrontando com o lote 06, encerrando a área de 250,00 m².
Valor do lance: R$ 260 mil
2- Um terreno, no loteamento denominado Residencial San Diego, composto do lote nº 24 da quadra A. Possui área de 300,00 m², medindo 12,00 m de frente para a Rua 03; 12,00 m aos fundos, confrontando com o lote nº 21; 25,00 m de um lado, confrontando com o lote nº 23; e 25,00 m do outro lado, confrontando com o lote nº 25.
Valor do lance: R$ 305 mil
3- Um terreno, composto do lote nº 03 da quadra nº 17, no loteamento Jardim Santana. Tem forma retangular, com 10,00 m de frente para a Rua Jerônimo Rodrigues Pinto; do lado esquerdo, 25,00 m confrontando com o lote 04; do lado direito, 25,00 m confrontando com o lote 02; e aos fundos, 10,00 m confrontando com parte dos lotes 06 e 29, encerrando a área de 250,00 m².
Valor do lance: R$ 265 mil
4- Parte da Rua Jorge Salomão, designada área “A”, no loteamento Prolongamento do Jardim Ângela Rosa. Inicia-se no alinhamento da Avenida Elisa Verzola Gosuen com parte da Rua Jorge Salomão (área “B”), distante 80,53 m da Rua Salima Mussi Pedro; segue por 27,92 m; depois deflete à esquerda por 12,60 m confrontando com o Sesi; novamente à esquerda por 28,40 m; e, por fim, à esquerda pelo alinhamento da avenida por 12,67 m, encerrando área de 307,61 m².
Valor do lance: R$ 417 mil
5- Um terreno, lote nº 26 da quadra nº 15, no Jardim Santana, com 10,00 m de frente para a Rua Hortêncio Mendonça Ribeiro; 25,00 m nas laterais e 10,00 m aos fundos, totalizando 250,00 m².
Valor do lance: R$ 231 mil
6- Um terreno, lote nº 02 da quadra nº 19, no Jardim Santana, de forma irregular, medindo 13,00 m de frente para a Rua José Augusto Garcia; 20,50 m de um lado; 26,50 m do outro; e 21,50 m aos fundos, totalizando 382,50 m².
Valor do lance: R$ 240 mil
7- Um terreno, lote nº 04 da quadra nº 05, no Jardim Monte Carlo, medindo 50,00 m de frente, 50,00 m aos fundos e 100,00 m nas laterais, totalizando 5.000,00 m².
Valor do lance: R$ 889 mil
8- Um terreno, lote nº 03 da quadra nº 05, no Jardim Monte Carlo, com as mesmas dimensões do anterior, totalizando 5.000,00 m².
Valor do lance: R$ 800 mil
9- Um terreno, lote nº 10 da quadra nº 18, no Jardim Santana, de forma irregular, com 14,00 m de frente, laterais de 33,00 m e 26,00 m e fundos de 12,50 m, totalizando 379,20 m².
Valor do lance: R$ 277.400
10- Um terreno, lote nº 05 da quadra nº 17, no Jardim Santana, com 10,00 m de frente, 25,00 m nas laterais e 10,00 m aos fundos, totalizando 250,00 m².
Valor do lance: R$ 250 mil
11- Um terreno, no Distrito Industrial Antônio Della Torre, com frente para a Rua Ézio Pucci, medindo 21,15 m de frente e área total de 3.195,36 m², com demais confrontações descritas em edital.
Valor do lance: R$ 3.045.000
12- Uma casa de moradia, situada na Rua Tomaz Gonzaga, nº 102, com terreno confrontando com vizinhos laterais e fundos conforme registro.
Valor do lance: R$ 285 mil
13- Um terreno, no bairro Boa Vista, com 22,00 m de frente, 24,00 m aos fundos e laterais de 17,00 m e 15,00 m, confrontando com propriedades vizinhas e área da Prefeitura. Localizado na Rua Boa Vista.
Valor do lance: R$ 550 mil
14- Um terreno, lote nº 17 da quadra nº 35, no Distrito Industrial I, com 25,00 m de frente, 70,00 m nas laterais e área total de 1.750,00 m².
Valor do lance: R$ 1.770.000
15- Um terreno, lote nº 09 da quadra nº 07, no Recanto Fortuna, com 50,18 m de frente e fundos e 100,00 m nas laterais, totalizando 5.000,00 m², incluindo trecho em arco no cruzamento das vias.
Valor do lance: R$ 577 mil
16- Um terreno, lote nº 11 da quadra nº 19, no Residencial São João Batista, com 8,00 m de frente, laterais de 25,98 m e 26,36 m e área de 209,41 m².
Valor do lance: R$ 102 mil
17- Um terreno, lote nº 12 da quadra nº 19, no Residencial São João Batista, com dimensões semelhantes e área de 212,52 m².
Valor do lance: R$ 117 mil
18- Um terreno, lote nº 12 da quadra nº 16, no Jardim das Palmeiras, com 12,00 m de frente, laterais de 22,35 m e 19,82 m e área de 253,00 m².
Valor do lance: R$ 156 mil
19- Um terreno, lote nº 02 da quadra nº 03, no Prolongamento do Jardim Santa Bárbara, com 9,00 m de frente, 19,00 m nas laterais e área de 171,00 m².
Valor do lance: R$ 61 mil
20- Um terreno, lote nº 03 da quadra nº 03, no Prolongamento do Jardim Santa Bárbara, com frente em curva e área total de 182,12 m².
Valor do lance: R$ 83 mil
21- Um terreno, na Vila Santa Tereza, com frente para a Rua Henrique Billi e Avenida Dr. Hélio Palermo, com área total de 702,20 m².
Valor do lance: R$ 775 mil
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