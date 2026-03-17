Um policial civil aposentado protocolou uma denúncia na Câmara Municipal de Franca pedindo a abertura de investigação sobre a conduta do presidente da Casa, Fransérgio Garcia (PL). No documento, é solicitada a constituição de uma Comissão Processante e a possível cassação de mandato do vereador.

O pedido foi feito após o vereador ser suspeito de dirigir um carro oficial do Legislativo durante uma viagem à capital paulista, mesmo estando com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa.

O denunciante, Adeilton Ribeiro Tavares dos Santos, apontou no documento possíveis irregularidades que teriam sido cometidas por Fransérgio durante o uso de um veículo da Câmara. Entre os pontos citados por ele, estão dirigir com a habilitação suspensa, exceder os limites de velocidade em rodovia e receber “valores indevidos” ao autorizar para si mesmo a utilização do veículo.