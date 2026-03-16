Uma mulher de 23 anos ficou em estado gravíssimo após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, 16, na avenida Doutor Flávio Rocha, na Vila Santa Terezinha, em Franca.
Ela estava em uma motocicleta com o filho, um menino de 8 anos, quando, por motivos ainda desconhecidos, a moto acabou colidindo contra um carro que estava estacionado na via, um Citroën C3 preto. Com a força do impacto, mãe e filho foram arremessados ao chão.
A mulher sofreu ferimentos graves, entre eles uma perfuração em uma das artérias da perna, o que deixou seu estado de saúde considerado gravíssimo. O menino teve escoriações, mas estava consciente e em condição estável no momento do atendimento.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Devido à gravidade do caso, também foi mobilizada a USA (Unidade de Suporte Avançado), especializada em ocorrências mais complexas. Após os primeiros atendimentos, mãe e filho foram encaminhados para a Santa Casa de Franca.
Familiares das vítimas estiveram no local e relataram que, naquele horário, o menino deveria estar na escola. A suspeita é de que a mãe estivesse levando o filho para alguma consulta médica.
Funcionários de uma oficina mecânica que fica em frente ao local do acidente contaram que ouviram apenas o barulho da colisão. Quando saíram para ver o que havia acontecido, mãe e filho já estavam caídos no chão.
Não há câmeras de segurança na área que possam ajudar a esclarecer o acidente. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.
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