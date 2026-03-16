Uma mulher de 23 anos ficou em estado gravíssimo após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, 16, na avenida Doutor Flávio Rocha, na Vila Santa Terezinha, em Franca.

Ela estava em uma motocicleta com o filho, um menino de 8 anos, quando, por motivos ainda desconhecidos, a moto acabou colidindo contra um carro que estava estacionado na via, um Citroën C3 preto. Com a força do impacto, mãe e filho foram arremessados ao chão.

A mulher sofreu ferimentos graves, entre eles uma perfuração em uma das artérias da perna, o que deixou seu estado de saúde considerado gravíssimo. O menino teve escoriações, mas estava consciente e em condição estável no momento do atendimento.