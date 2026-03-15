O atleta Rafael José Rovielo Camarinho, de 42 anos, morreu neste sábado, 14, após passar mal durante uma corrida em Delfinópolis (MG). Ele participava da prova Canastra Warriors, na Serra da Canastra, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória logo no quarto quilômetro do percurso.
Rafael estava inscrito na modalidade de 14 km, que integrava a programação do evento Sabores e Culturas da Canastra. Segundo relatos de outros competidores, o mal súbito ocorreu enquanto ele enfrentava o primeiro trecho de subida da prova.
Competidores que presenciaram a cena acionaram imediatamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No entanto, testemunhas afirmam que a equipe de resgate levou mais de 30 minutos para chegar ao local do incidente. Rafael não resistiu.
Minutos antes da largada, o corredor gravou um vídeo em suas redes sociais demonstrando profundo entusiasmo com a competição inédita para ele. Na gravação, Rafael destacou a beleza do local e dedicou a participação à sua família.
"A expectativa é altíssima, lindo lugar, natureza maravilhosa. A minha motivação é a minha esposa e meu filho, minha superação", declarou o atleta antes da tragédia. Ele deixa a esposa e um menino de 6 anos.
Mesmo com a fatalidade, participantes relataram que a programação esportiva e cultural do evento seguiu normalmente durante o fim de semana. Nas redes sociais, parte do público e dos atletas criticou a ausência de uma manifestação pública de pesar por parte da Prefeitura de Delfinópolis.
Natural de Limeira, Rafael Camarinho residia atualmente em Rio Claro. O velório e o sepultamento ocorreram na tarde deste domingo, 15, no Cemitério Memorial Cidade Jardim.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.