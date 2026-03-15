O atleta Rafael José Rovielo Camarinho, de 42 anos, morreu neste sábado, 14, após passar mal durante uma corrida em Delfinópolis (MG). Ele participava da prova Canastra Warriors, na Serra da Canastra, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória logo no quarto quilômetro do percurso.

Rafael estava inscrito na modalidade de 14 km, que integrava a programação do evento Sabores e Culturas da Canastra. Segundo relatos de outros competidores, o mal súbito ocorreu enquanto ele enfrentava o primeiro trecho de subida da prova.

Competidores que presenciaram a cena acionaram imediatamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No entanto, testemunhas afirmam que a equipe de resgate levou mais de 30 minutos para chegar ao local do incidente. Rafael não resistiu.