A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) divulgou quatro novas vagas para o Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 16, e vão até a próxima sexta-feira, 20, às 14h.
Os postos disponíveis são para médico para a área de clínica médica, médico para a atuação na unidade de terapia intensiva adulto, médico pediatra e médico psiquiatra. Os salários estão em R$ 9.932,13.
As quatro vagas têm jornada de trabalho de 24 horas semanais e contam com vale-alimentação de R$ 500,00 e vale-transporte. Para as quatro oportunidades de inscrição, a taxa é de R$ 120,00.
Para se inscrever, basta ir ao site da Faepa, acessar a aba de “Processos Seletivos”, na sequência, acessar “Processos Seletivos por cidade”, ir em “Inscrições Abertas” e localizar as vagas referentes a Franca.
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