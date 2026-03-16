A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) divulgou quatro novas vagas para o Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 16, e vão até a próxima sexta-feira, 20, às 14h.

Os postos disponíveis são para médico para a área de clínica médica, médico para a atuação na unidade de terapia intensiva adulto, médico pediatra e médico psiquiatra. Os salários estão em R$ 9.932,13.

As quatro vagas têm jornada de trabalho de 24 horas semanais e contam com vale-alimentação de R$ 500,00 e vale-transporte. Para as quatro oportunidades de inscrição, a taxa é de R$ 120,00.