17 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPORTUNIDADES

Hospital Estadual abre vagas com salários de até R$ 10 mil

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca
Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca

A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) divulgou quatro novas vagas para o Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 16, e vão até a próxima sexta-feira, 20, às 14h.

Os postos disponíveis são para médico para a área de clínica médica, médico para a atuação na unidade de terapia intensiva adulto, médico pediatra e médico psiquiatra. Os salários estão em R$ 9.932,13.

As quatro vagas têm jornada de trabalho de 24 horas semanais e contam com vale-alimentação de R$ 500,00 e vale-transporte. Para as quatro oportunidades de inscrição, a taxa é de R$ 120,00.

Para se inscrever, basta ir ao site da Faepa, acessar a aba de “Processos Seletivos”, na sequência, acessar “Processos Seletivos por cidade”, ir em “Inscrições Abertas” e localizar as vagas referentes a Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários