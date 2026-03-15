O Sesi Franca Basquete já tem seu adversário definido para o Final Four da BCLA (Liga dos Campeões das Américas). A equipe medirá forças contra o Nacional, do Uruguai, valendo uma vaga na grande decisão. As datas e os horários das partidas ainda aguardam confirmação oficial da organização.

O confronto foi desenhado após campanhas consistentes de ambos os lados nas quartas de final. Enquanto os uruguaios avançaram varrendo o Paisas por 2 a 0, o Franca precisou superar o Minas em uma série mais disputada, vencida pelo placar agregado de 2 a 1 na última semana.

Do outro lado da chave, o basquete brasileiro segue com chances de domínio continental. O Flamengo enfrentará o Boca Juniors, da Argentina, na outra semifinal. As equipes rubro-negra e xeneize se classificaram após eliminarem seus respectivos adversários por 2 a 0.