O Sesi Franca Basquete já tem seu adversário definido para o Final Four da BCLA (Liga dos Campeões das Américas). A equipe medirá forças contra o Nacional, do Uruguai, valendo uma vaga na grande decisão. As datas e os horários das partidas ainda aguardam confirmação oficial da organização.
O confronto foi desenhado após campanhas consistentes de ambos os lados nas quartas de final. Enquanto os uruguaios avançaram varrendo o Paisas por 2 a 0, o Franca precisou superar o Minas em uma série mais disputada, vencida pelo placar agregado de 2 a 1 na última semana.
Do outro lado da chave, o basquete brasileiro segue com chances de domínio continental. O Flamengo enfrentará o Boca Juniors, da Argentina, na outra semifinal. As equipes rubro-negra e xeneize se classificaram após eliminarem seus respectivos adversários por 2 a 0.
“Chegar ao Final Four da BCLA é sonho de qualquer equipe. A gente sabe o quanto isso é importante, mais uma vez estarmos chegando com um time competitivo, que se mostra unido, que batalha no dia a dia, cuidando dos valores e mostrando união”, disse o treinador Helinho Garcia após classificação contra o Minas.
Enquanto aguarda a agenda internacional, o Sesi Franca vira a chave para o calendário nacional. O time volta à quadra do ginásio "Pedrocão" nesta quinta-feira, 19, para um confronto contra a Unifacisa, válido pelo NBB (Novo Basquete Brasil).
No cenário doméstico, a equipe sustenta um desempenho de alto nível na atual temporada. Com um retrospecto sólido de 23 vitórias e apenas seis derrotas, o Franca ocupa a vice-liderança do NBB, mantendo a perseguição direta ao líder Pinheiros.
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