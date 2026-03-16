Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 18 anos na cidade de Jaboticabal, a 145 km de Franca. O carro em que ele estava bateu violentamente contra um poste, deixando o veículo totalmente destruído.

De acordo com as informações iniciais, duas pessoas ocupavam o automóvel, um HB20 branco, no momento da batida. Com o impacto, uma das portas do carro chegou a ser arrancada, evidenciando a intensidade da colisão.

O motorista, identificado como Derick Alberto Pinho dos Santos, de 18 anos, foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.