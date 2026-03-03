A primeira especialidade que será atendida pelo Hospital Estadual "Três Colinas" foi anunciada na tarde da última sexta-feira, 27, em entrevista coletiva realizada no DRS VIII (Departamento Regional de Saúde de Franca), com os representantes da Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo), da direção regional de saúde e a gestão do novo hospital, que foi anunciada também na coletiva. A especialidade de Oftalmologia será a primeira que receberá maior atenção no início das atividades.

Participaram da coletiva o diretor do DRS Franca, Dr. Ricardo Bessa; o diretor executivo da Faepa, Dr. Valdair Muglia; o superintendente do HC de Ribeirão Preto (Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto), Dr. Ricardo Cavalli; além do diretor-geral anunciado do hospital, Dr. Danilo Souza, e da diretora de atenção médica, Dra. Daniela Granero.

Oftalmologia

Entre os serviços previstos no projeto assistencial do Hospital Estadual Três Colinas, a atenção ambulatorial aparece como a porta de entrada das atividades, com foco em procedimentos de média e alta complexidade. Dentro desse escopo, uma demanda específica da região foi destacada como prioridade no início do funcionamento.