A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) abriu inscrições para mais dois cargos no Hospital Estadual Três Colinas, em Franca. Um dos salários ultrapassa a marca de R$ 10 mil.
As vagas disponibilizadas são para técnico em imobilização e tecnólogo em bioequipamentos.
As inscrições vão até sexta-feira, 6, às 14h, e podem ser realizadas acessando o site da Faepa. Dentro do site, o interessado acessará a aba “Processos Seletivos”, na sequência “Processos Seletivos por cidade”, e então acessará a sessão de “Inscrições Abertas”, que são onde se encontram as vagas para inscrição.
Confira os detalhes:
Técnico em Imobilização
Descrição do cargo: O cargo de técnico em imobilização envolve a realização de imobilizações ortopédicas, como talas, gessos e órteses, com segurança e precisão, além do apoio ao médico ortopedista em procedimentos ambulatoriais e hospitalares. O profissional também será responsável pela preparação e organização de materiais, acompanhamento e ajuste das imobilizações, auxílio em curativos pós-operatórios, orientação a pacientes e acompanhantes, manutenção da higiene e organização do setor e registro dos procedimentos conforme os protocolos institucionais.
Carga horária: 36 horas semanais.
Taxa de inscrição: R$ 85,00.
Salário: R$ 2.755,13 + R$ 500,00 (vale-alimentação) + vale-transporte.
Tecnólogo em bioequipamentos
Descrição do cargo: O cargo de tecnólogo em bioequipamentos envolve a gestão dos processos relacionados aos equipamentos médicos, incluindo planejamento, padronização de rotinas, gestão de pessoas e acompanhamento de indicadores. O profissional será responsável pela manutenção preventiva, calibração, testes de segurança e desempenho, controle de inventário, avaliação técnica para aquisição, gerenciamento de contratos e apoio a projetos de instalação, reformas e compras, atuando de forma integrada às áreas técnicas e administrativas para garantir a segurança, a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.
Carga horária: 40 horas semanais.
Taxa de inscrição: R$ 120,00.
Salário: R$ 10.360,82 + R$ 500,00 (vale-alimentação) + vale-transporte.
