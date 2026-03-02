A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) abriu inscrições para mais dois cargos no Hospital Estadual Três Colinas, em Franca. Um dos salários ultrapassa a marca de R$ 10 mil.

As vagas disponibilizadas são para técnico em imobilização e tecnólogo em bioequipamentos.

As inscrições vão até sexta-feira, 6, às 14h, e podem ser realizadas acessando o site da Faepa. Dentro do site, o interessado acessará a aba “Processos Seletivos”, na sequência “Processos Seletivos por cidade”, e então acessará a sessão de “Inscrições Abertas”, que são onde se encontram as vagas para inscrição.