URGENTE

Motociclista morre após bater em poste em Franca

Por Pedro Dartibale e Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Pedro Dartibale/GCN
Acidente no Jardim Pulicano: motociclista morreu na hora
Um motociclista morreu na noite deste domingo, 1º, após perder o controle da direção e colidir contra um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, zona oeste de Franca. O acidente ocorreu nas proximidades de uma creche.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor seguia no sentido bairro e, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e atingiu o poste. Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o impacto foi tão violento que o capacete da vítima chegou a rachar.

A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos, mas o motociclista já estava sem vida. A Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área para os trabalhos de apuração das circunstâncias do acidente. As causas serão investigadas.

Este texto está em atualização.

