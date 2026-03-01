Um motociclista morreu na noite deste domingo, 1º, após perder o controle da direção e colidir contra um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, zona oeste de Franca. O acidente ocorreu nas proximidades de uma creche.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor seguia no sentido bairro e, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e atingiu o poste. Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o impacto foi tão violento que o capacete da vítima chegou a rachar.

A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos, mas o motociclista já estava sem vida. A Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área para os trabalhos de apuração das circunstâncias do acidente. As causas serão investigadas.