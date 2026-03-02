Um novo acidente náutico foi registrado neste domingo, 1º de março, na represa de Jaguara, na divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG). O caso ocorreu no mesmo local e no mesmo píer onde, no último dia 21 de fevereiro, uma lancha com 15 ocupantes colidiu e provocou a morte de seis pessoas, episódio que ainda é investigado pelas autoridades.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, um jet ski atingiu o píer durante a tarde. Imagens recebidas pela reportagem mostram a embarcação com danos significativos na parte frontal e um dos ocupantes sentado sobre a estrutura logo após o impacto.

A Prefeitura de Rifaina informou que não houve registro de atendimento relacionado ao acidente no pronto-socorro municipal. No entanto, o caseiro de um rancho nas proximidades relatou que o piloto do jet ski teria sofrido fratura em um dos braços. Segundo ele, com a força da batida, um cabo de aço do píer também foi arrebentado.