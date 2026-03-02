02 de março de 2026
MAIS UM ACIDENTE

Jet ski bate em píer onde lancha deixou seis mortos em Rifaina

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatApp/GCN
Imagens mostram jovem próximo de embarcação após acidente
Imagens mostram jovem próximo de embarcação após acidente

Um novo acidente náutico foi registrado neste domingo, 1º de março, na represa de Jaguara, na divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG). O caso ocorreu no mesmo local e no mesmo píer onde, no último dia 21 de fevereiro, uma lancha com 15 ocupantes colidiu e provocou a morte de seis pessoas, episódio que ainda é investigado pelas autoridades.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, um jet ski atingiu o píer durante a tarde. Imagens recebidas pela reportagem mostram a embarcação com danos significativos na parte frontal e um dos ocupantes sentado sobre a estrutura logo após o impacto.

A Prefeitura de Rifaina informou que não houve registro de atendimento relacionado ao acidente no pronto-socorro municipal. No entanto, o caseiro de um rancho nas proximidades relatou que o piloto do jet ski teria sofrido fratura em um dos braços. Segundo ele, com a força da batida, um cabo de aço do píer também foi arrebentado.

Na manhã desta segunda-feira, 2, a embarcação foi localizada sobre uma carretinha em Rifaina.

Ainda segundo a Prefeitura, o caso foi comunicado à Marinha do Brasil, responsável pela fiscalização do tráfego aquaviário e pela apuração de ocorrências envolvendo embarcações na região.

