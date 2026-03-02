Três pessoas foram detidas na manhã desta segunda-feira, 2, em Franca, suspeitas de integrarem um esquema criminoso de extorsão contra pessoas famosas. A investigação é conduzida pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do Deic de Santos e apura a atuação de um grupo que utilizava imagens privadas para exigir dinheiro das vítimas.
Entre os alvos da suposta extorsão, está Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar. De acordo com boletim de ocorrência registrado em março de 2025, em Santos, a vítima recebeu mensagens via WhatsApp de um número desconhecido exigindo R$ 70 mil para que imagens supostamente registradas durante uma festa privada não fossem divulgadas.
Segundo o registro policial, o autor afirmava ter conseguido entrar com um celular escondido no evento e gravado cenas que comprovariam uma suposta traição de Neymar Jr.
Como forma de pressão, o suspeito também alegou ter recebido R$ 50 mil pelas imagens, que teriam sido negociadas com um apresentador de televisão. As investigações apontam, no entanto, que o pai do jogador não efetuou o pagamento dos R$ 70 mil exigidos.
Outra possível vítima do esquema seria o jornalista Léo Dias. Conforme apuração preliminar, uma das vítimas chegou a perder R$ 50 mil.
Mandados cumpridos em Franca
Na manhã desta segunda-feira, policiais civis estiveram em um imóvel na rua Zeferino Ferraz, Jardim Redentor, em Franca, onde cumpriram mandados judiciais relacionados à investigação. Três pessoas foram conduzidas à Delegacia Seccional do município para prestar esclarecimentos.
Durante a operação, um dos investigados — Gabriel Rafael de Paula, de 33 anos — foi preso em razão de um mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões de Franca, com validade até 2028. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Os outros dois suspeitos foram ouvidos e liberados.
O boletim de ocorrência referente à captura foi registrado como “captura de procurado”, sem relação direta com o crime de extorsão, mas no contexto da operação policial.
Cronologia do caso
O caso teve início formal em 14 de março de 2025, quando o advogado de Neymar pai, Manuel Eduardo e Sousa Santos Neto, procurou a delegacia especializada em Santos para relatar as ameaças e entregar à polícia as mensagens, imagens e documentos recebidos. A partir disso, o Deic instaurou investigação para identificar os responsáveis.
Com o avanço das apurações, foram expedidos mandados de busca e apreensão que culminaram na ação desta segunda-feira em Franca.
A Polícia Civil informou que o inquérito segue sob responsabilidade do Deic de Santos para aprofundamento das investigações e eventual responsabilização criminal dos envolvidos.
