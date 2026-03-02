Três pessoas foram detidas na manhã desta segunda-feira, 2, em Franca, suspeitas de integrarem um esquema criminoso de extorsão contra pessoas famosas. A investigação é conduzida pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do Deic de Santos e apura a atuação de um grupo que utilizava imagens privadas para exigir dinheiro das vítimas.

Entre os alvos da suposta extorsão, está Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar. De acordo com boletim de ocorrência registrado em março de 2025, em Santos, a vítima recebeu mensagens via WhatsApp de um número desconhecido exigindo R$ 70 mil para que imagens supostamente registradas durante uma festa privada não fossem divulgadas.

Segundo o registro policial, o autor afirmava ter conseguido entrar com um celular escondido no evento e gravado cenas que comprovariam uma suposta traição de Neymar Jr.