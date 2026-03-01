O motociclista que morreu na noite deste domingo, 1º, após perder o controle da direção e colidir contra um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, zona oeste de Franca, foi identificado como Gabriel da Silva Santos, de 31 anos. O acidente ocorreu nas proximidades de uma creche.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor seguia no sentido bairro e, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e atingiu primeiramente uma árvore e logo em seguida um poste.

De acordo com a Polícia Militar, tanto a moto como o motociclista estavam com a documentação em dia. Ainda segundo a polícia, a mulher de Gabriel informou que ele havia saído para comprar itens de padaria.