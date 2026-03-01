01 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Gabriel, 31, é o motociclista morto ao bater em poste em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale
Gabriel da Silva Santos, 31 anos, vítima fatal do acidente na zona Oeste de Franca
Gabriel da Silva Santos, 31 anos, vítima fatal do acidente na zona Oeste de Franca

O motociclista que morreu na noite deste domingo, 1º, após perder o controle da direção e colidir contra um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, zona oeste de Franca, foi identificado como Gabriel da Silva Santos, de 31 anos. O acidente ocorreu nas proximidades de uma creche.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor seguia no sentido bairro e, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e atingiu primeiramente uma árvore e logo em seguida um poste.

De acordo com a Polícia Militar, tanto a moto como o motociclista estavam com a documentação em dia. Ainda segundo a polícia, a mulher de Gabriel informou que ele havia saído para comprar itens de padaria.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o impacto foi tão violento que o capacete da vítima chegou a rachar.

A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos, mas o motociclista já estava sem vida.

A Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área para os trabalhos de apuração das circunstâncias do acidente. As causas exatas serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários