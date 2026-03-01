O empresário Diego Frantiesco, de 40 anos, é um dos sobreviventes do acidente de lancha entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG) que deixou seis mortos, entre eles uma criança de 4 anos. Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, o morador de Franca fez um relato detalhado e emocionante sobre o que aconteceu na noite da colisão contra um píer.

Diego estava no fundo da embarcação — o mesmo local onde estavam algumas das vítimas que morreram. Ele conta que também bateu a cabeça, perdeu a consciência por alguns instantes e acredita que com os amigos pode ter acontecido algo semelhante.

A decisão de ir ao bar

Segundo Diego, o grupo estava hospedado em um condomínio às margens da represa. A programação inicial era ir embora na tarde daquele dia, mas houve divergência entre os amigos.