A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na tarde desta sexta-feira, 20, em Frutal (MG), o empresário de Franca, Elvis Vilhena Faleiros, de 40 anos, investigado por ter causado um prejuízo estimado em R$ 50 milhões a produtores de café. A ação faz parte da Operação Grão Fantasma, que apura o desaparecimento de sacas armazenadas em cooperativa no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Civil, Élvis estava foragido e teve a prisão preventiva cumprida após diligências que levaram à sua localização. Ele é investigado pelos crimes de apropriação indébita, gestão temerária de cooperativa e associação criminosa.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Ibiraci (MG), onde ficam os galpões da Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci). A prisão foi realizada pela Polícia Militar em Frutal. O empresário foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Ele passará por audiência de custódia e ficará na cadeia da cidade.

Desaparecimento de café e prejuízo milionário