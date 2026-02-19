A Polícia Civil investiga como lesão corporal seguida de morte o caso que resultou na morte do tatuador Vitor Fonseca de Almeida Silva, de 42 anos, após agressão registrada na madrugada de domingo, 15, na praça Eloy Lima, 248, no Centro de Nuporanga, a 50 km de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu por volta das 4h30, durante as comemorações de carnaval realizadas na cidade. A vítima foi socorrida e encaminhada inicialmente ao Hospital São Geraldo, localizado a cerca de 100 metros do local da ocorrência, sendo posteriormente transferida para a Santa Casa de Franca, onde morreu na terça-feira, 17.

Segundo o registro oficial, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

Versão apresentada pelo indiciado