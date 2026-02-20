Uma mulher de 40 anos foi internada em estado gravíssimo na Santa Casa de Franca após sofrer uma grave lesão na cabeça, na rua Carlos Maranha. O principal suspeito é o ex-companheiro, de 41 anos, contra quem ela já possuía medida protetiva.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, na noite dessa quinta-feira o homem teria ido até a casa do pai da vítima e a levado para a residência dele, no bairro Jardim Aeroporto 3. Na manhã seguinte, ele retornou à casa do ex-sogro informando que a mulher teria sofrido uma queda, estaria desacordada e precisava de socorro.

Preocupado, o pai foi até o endereço indicado e encontrou a filha caída, próxima ao portão, inconsciente e perdendo muito sangue. Ele a colocou no carro e a levou imediatamente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, relatando à equipe médica a versão da suposta queda, conforme informado pelo ex-companheiro.