Uma mulher de 40 anos foi internada em estado gravíssimo na Santa Casa de Franca após sofrer uma grave lesão na cabeça, na rua Carlos Maranha. O principal suspeito é o ex-companheiro, de 41 anos, contra quem ela já possuía medida protetiva.
Segundo as informações apuradas pela reportagem, na noite dessa quinta-feira o homem teria ido até a casa do pai da vítima e a levado para a residência dele, no bairro Jardim Aeroporto 3. Na manhã seguinte, ele retornou à casa do ex-sogro informando que a mulher teria sofrido uma queda, estaria desacordada e precisava de socorro.
Preocupado, o pai foi até o endereço indicado e encontrou a filha caída, próxima ao portão, inconsciente e perdendo muito sangue. Ele a colocou no carro e a levou imediatamente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, relatando à equipe médica a versão da suposta queda, conforme informado pelo ex-companheiro.
No entanto, após os primeiros atendimentos, os médicos constataram que o ferimento na cabeça não era compatível com uma simples queda. Diante da gravidade e das características da lesão, a Polícia Militar foi acionada.
O pai acompanhou os policiais até a residência do suspeito, mas o homem já não estava mais no local. Dentro da casa, os agentes encontraram grande quantidade de sangue e um martelo com cabelos presos, levantando a suspeita de que o objeto possa ter sido utilizado na agressão.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no imóvel, recolhendo provas que devem auxiliar na investigação. O caso passa a ser tratado como tentativa de feminicídio.
Devido ao estado crítico, a vítima precisou ser entubada ainda na UPA e foi transferida para a Santa Casa, onde permanece desacordada desde o momento do socorro.
A Polícia Civil investiga o paradeiro do suspeito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.