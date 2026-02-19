Uma criança de 7 anos encontrou uma cobra jararaca em sua casa nessa quarta-feira, 18, no Jardim Tropical, na região Norte de Franca. O animal estava no telhado da garagem e foi visto pelo menino enquanto a mãe alimentava uma bebê de 3 meses.

A mãe, Jéssica Tavares, de 30 anos, tem uma banca de pesponto na garagem de casa e contou que estava no local, alimentando a filha, com o filho de 7 anos ao lado. Foi quando a criança olhou para o telhado e viu a cobra. Segundo Jéssica, ela e o marido não conseguiram ver o animal inicialmente, precisando usar o zoom do celular para identificá-lo.

"Não dava para ver que era uma cobra. Só a barriguinha dela aparecia, e ele (o filho) ficou falando que era cobra. Eu e meu marido tentando enxergar, aí meu marido pegou o celular, deu zoom e, no momento em que fez isso, ela colocou a cabeça para fora", contou Jéssica.