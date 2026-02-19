Uma criança de 7 anos encontrou uma cobra jararaca em sua casa nessa quarta-feira, 18, no Jardim Tropical, na região Norte de Franca. O animal estava no telhado da garagem e foi visto pelo menino enquanto a mãe alimentava uma bebê de 3 meses.
A mãe, Jéssica Tavares, de 30 anos, tem uma banca de pesponto na garagem de casa e contou que estava no local, alimentando a filha, com o filho de 7 anos ao lado. Foi quando a criança olhou para o telhado e viu a cobra. Segundo Jéssica, ela e o marido não conseguiram ver o animal inicialmente, precisando usar o zoom do celular para identificá-lo.
"Não dava para ver que era uma cobra. Só a barriguinha dela aparecia, e ele (o filho) ficou falando que era cobra. Eu e meu marido tentando enxergar, aí meu marido pegou o celular, deu zoom e, no momento em que fez isso, ela colocou a cabeça para fora", contou Jéssica.
O desespero tomou conta da família, que registrou imagens do animal e acionou o Corpo de Bombeiros para a retirada. Posteriormente, a cobra foi identificada como uma jararaca. "Estamos desesperados. A gente nem dormiu. Meu menino está muito assustado. Ele acordava toda hora à noite gritando de medo", relatou.
"A gente fica com medo de tudo. Vai pegar uma panela no armário com medo de ter um bicho, uma cobra. Vai mexer na máquina, medo de ter uma cobra. Estamos muito assustados", afirmou a mulher.
O Corpo de Bombeiros, que foi acionado pela família, foi até o local e recolheu o animal. Em contato com o portal GCN/Sampi, a companhia confirmou que a cobra recolhida era "extremamente peçonhenta".
O animal foi solto na natureza em um local seguro para ele e para as pessoas.
Conheça a jararaca: principal causadora de acidentes com cobras no Brasil
De acordo com pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto Butantan, a jararaca é uma das serpentes mais comuns do Sudeste brasileiro. A fêmea pode atingir cerca de 1,5 metro de comprimento, enquanto o macho chega a aproximadamente 1 metro.
Essa cobra apresenta variação de cores, que vão do marrom claro ao escuro, passando por tons de verde, cinza ou amarelo. Ela também possui desenhos em forma de ferradura nas laterais do corpo, geralmente mais escuros que o restante da pele.
Quais são os sintomas da picada da jararaca?
Os principais sintomas da picada de uma jararaca adulta em humanos incluem:
- Dor e inchaço no local da picada;
- Manchas arroxeadas e sangramentos no ferimento;
- Sangramentos em mucosas, como gengivas e nariz;
- Pressão baixa;
- Náuseas;
- Vômitos;
- Insuficiência renal e necrose na região da picada em casos mais graves.
Fui picado, o que fazer?
Nos primeiros socorros, é importante manter a vítima calma, já que o aumento da frequência cardíaca acelera a absorção do veneno. Recomenda-se lavar o local da picada com água e sabão, manter o membro elevado e retirar acessórios como anéis, relógios e pulseiras.
Não se deve fazer torniquetes, cortar ou chupar o veneno, ingerir bebidas alcoólicas ou aplicar qualquer substância no ferimento.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o atendimento para picadas de cobra é realizado diretamente na Santa Casa, que mantém porta aberta para esses casos, independentemente da idade.
