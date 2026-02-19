Uma idosa de 66 anos ficou gravemente ferida na tarde de terça-feira, 17, após ser atropelada na rua Capitão Anselmo, na região central de Franca, ao lado da Prefeitura. Imagens de câmeras de segurança, às quais o Portal GCN/Sampi teve acesso nesta quinta-feira, 19, registraram o momento do acidente.

Pelas imagens, é possível ver que a mulher caminhava pela calçada e atravessou a via. Em seguida, ela passou a andar pelo sentido contrário da rua, também pela calçada. Pouco depois, retorna em direção ao meio da via e tenta chutar um objeto que estaria no chão.

Nesse momento, uma motocicleta de alta cilindrada, uma Kawasaki Ninja verde, seguia pela via preferencial. A idosa ainda tenta voltar, mas não há tempo suficiente para evitar a colisão. O motociclista atinge a mulher, que é arremessada violentamente ao solo.