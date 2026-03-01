Um ano após a tragédia que marcou 12 famílias de São Joaquim da Barra, os repórteres do Portal GCN/Sampi Leonardo de Oliveira, Giovanna Attili e Pedro Dartibale revisitam a cobertura que mudou suas rotinas - e suas vidas. Em um conjunto de textos pessoais e complementares, eles relatam os bastidores, os desafios profissionais e as marcas humanas deixadas pela experiência de acompanhar, de perto, a dor e o luto que atravessaram uma cidade inteira.

A tragédia que matou 12 estudantes da Unifran (Universidade de Franca), entre São José da Bela Vista e Nuporanga, completou um ano no último dia 20 de fevereiro. Este texto seria publicado no último domingo, 22, mas foi adiado por conta de uma nova tragédia na região: a morte de seis moradores de Franca na represa de Jaguara, entre Rifaina e Sacramento (MG), após a lancha em que estavam se chocar contra um píer, no dia 21.

O tempo e o luto