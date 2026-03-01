Patrocínio Paulista e Franca se despedem de um dos nomes mais conhecidos da gastronomia regional. Morreu na madrugada deste domingo, 1º, aos 72 anos, Carlos Alberto Pigrucci da Silva, carinhosamente chamado de "Carlinho" ou "Carlin das Mula", fundador do tradicional Rancho JP.
Nascido em 11 de fevereiro de 1954, Carlinho construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela dedicação à família e pelo respeito da comunidade. Segundo informações da família, a causa da morte foi insuficiência respiratória que provocou uma parada cardíaca.
O restaurante foi inaugurado em 3 de setembro de 1998, fruto de um sonho construído com coragem, trabalho incansável e espírito empreendedor. O nome “JP”, que muitos clientes não conheciam a origem, nasceu da união das iniciais dos três filhos — Jean, Juliana e Joyce — com o sobrenome Pigrucci, simbolizando a base familiar que sempre sustentou o negócio.
Durante décadas, fez questão de estar à frente do restaurante, recebendo pessoalmente cada cliente na porta. A simpatia, o sorriso fácil e o jeito acolhedor se tornaram sua marca registrada. Muito além de empresário, era reconhecido como um homem simples, dedicado e profundamente respeitado, especialmente no meio da cavalaria, onde ganhou o apelido de Carlin das Mula, tornando-se figura conceituada e admirada nesse público.
Ele deixa a mulher, Vilma, companheira desde a fundação do restaurante, além dos três filhos, netos e familiares. Há três anos, iniciou um período de descanso, confiando a administração do Rancho JP ao sobrinho Luís Cláudio de Melo, que hoje dá continuidade ao legado construído com tanto empenho. Segundo Luís Cláudio, a sucessão ocorreu com o apoio e a orientação do tio, preservando a essência que transformou o restaurante em referência na região.
O colunista social e apresentador de TV Anderson Pinheiro lamentou a morte do empresário. “Hoje logo de manhã recebi a triste notícia do falecimento do amigo de longa data, Carlinhos Pigrucci, fundador do restaurante Rancho JP, que deixou sua marca na história de Patrocínio Paulista e Franca, com seu trabalho, generosidade e amizade. Realmente, foi um grande amigo. Sempre receptivo e querido por todos. Sua memória permanecerá viva em meu coração. Que ele descanse em paz.”
O velório será realizado nesta segunda-feira, 2, das 8h às 14h, em Patrocínio Paulista. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Santo Agostinho.
