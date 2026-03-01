Patrocínio Paulista e Franca se despedem de um dos nomes mais conhecidos da gastronomia regional. Morreu na madrugada deste domingo, 1º, aos 72 anos, Carlos Alberto Pigrucci da Silva, carinhosamente chamado de "Carlinho" ou "Carlin das Mula", fundador do tradicional Rancho JP.

Nascido em 11 de fevereiro de 1954, Carlinho construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela dedicação à família e pelo respeito da comunidade. Segundo informações da família, a causa da morte foi insuficiência respiratória que provocou uma parada cardíaca.

O restaurante foi inaugurado em 3 de setembro de 1998, fruto de um sonho construído com coragem, trabalho incansável e espírito empreendedor. O nome “JP”, que muitos clientes não conheciam a origem, nasceu da união das iniciais dos três filhos — Jean, Juliana e Joyce — com o sobrenome Pigrucci, simbolizando a base familiar que sempre sustentou o negócio.