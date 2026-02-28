A vida da faxineira Tatiane Cristine dos Santos Costa, de 39 anos, moradora do bairro Jardim Aeroporto 2, em Franca, mudou completamente no fim de outubro do ano passado. Mãe de Bryan (18), Wyan (15), Ullyan (12) e Thailli (6), ela já havia decidido que não teria mais filhos. A nova gestação não foi planejada e, mesmo após tomar a pílula do dia seguinte, veio a confirmação da gravidez.

O que ela não imaginava era que a surpresa seria ainda maior.

“Eu fui fazer o ultrassom sozinha. Deitei lá, o médico começou a examinar e simplesmente olhou para mim e falou: ‘São três bebês, são três, gêmeos’. Eu levei um susto, levantei e falei: ‘Como assim?’”, relembra.