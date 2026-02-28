A vida da faxineira Tatiane Cristine dos Santos Costa, de 39 anos, moradora do bairro Jardim Aeroporto 2, em Franca, mudou completamente no fim de outubro do ano passado. Mãe de Bryan (18), Wyan (15), Ullyan (12) e Thailli (6), ela já havia decidido que não teria mais filhos. A nova gestação não foi planejada e, mesmo após tomar a pílula do dia seguinte, veio a confirmação da gravidez.
O que ela não imaginava era que a surpresa seria ainda maior.
“Eu fui fazer o ultrassom sozinha. Deitei lá, o médico começou a examinar e simplesmente olhou para mim e falou: ‘São três bebês, são três, gêmeos’. Eu levei um susto, levantei e falei: ‘Como assim?’”, relembra.
Segundo Tatiane, o médico confirmou que se tratava de trigêmeos naturais. Sem ter realizado qualquer tratamento de fertilidade, ela recebeu a notícia de que a gestação era considerada extremamente rara. “Ele perguntou minha idade, eu falei 39 anos. Aí ele disse que realmente eram trigêmeos.”
A descoberta abalou a família. “Eu saí de lá chorando. Foi um susto muito grande que eu não esperava. Nesse dia eu, nem consegui trabalhar. Cheguei em casa e contei para o meu marido. Ele ficou em choque também.” O marido de Tatiane, William Ferrari da Costa, 44, trabalha em casa na Magalu, entrando na empresa como PCD após sofrer um acidente de moto e perder o braço.
Gravidez rara e de alto risco
Ao iniciar o pré-natal com especialista em gestação de alto risco, novas dúvidas surgiram. O médico que passou a acompanhá-la estranhou o primeiro laudo.
“Ele disse que não teria como ser os três em uma placenta só, que era muito raro. Quando repetimos o exame, foi confirmado: é uma gravidez rara, três bebês em uma única placenta, cada um no seu saco gestacional e com seu próprio cordão”, conta.
Esse tipo de gestação exige acompanhamento rigoroso, já que há risco aumentado de complicações, como dificuldade de distribuição adequada de nutrientes entre os fetos. “Ele disse que é mais de risco ainda, que pode acontecer de algum bebê não pegar nutrientes suficientes.”
Atualmente com 23 semanas de gestação, Tatiane afirma que os três bebês estão bem e seguem sendo monitorados constantemente. A previsão inicial de parto é 26 de junho, mas, por se tratar de trigêmeos, os médicos já consideram a possibilidade de antecipação.
“Eu espero ir pelo menos até as 37 semanas, para eles já estarem formadinhos e não nascerem prematuros”, diz. Segundo ela, o médico acredita que, por seu porte físico e espaço uterino adequado, há chance de a gestação avançar mais do que o comum em casos semelhantes.
Os nomes dos três meninos já foram até escolhidos: Noah, Théo e Jhoan.
Desafio financeiro
Além das preocupações médicas, a família enfrenta outro desafio: as condições financeiras. Tatiane trabalha como faxineira e continua na ativa mesmo grávida, pois apenas ela e o marido sustentam a casa. Os quatro filhos ainda não trabalham.
“Eu estou trabalhando ainda, porque é só eu e meu esposo em casa. Meus filhos não estão trabalhando”, relata.
Com três bebês a caminho, a família não tem condições de montar o enxoval completo - que inclui berços, carrinhos, fraldas, roupas e itens básicos em triplo.
Em meio às incertezas de uma gestação rara e delicada, ela segue trabalhando, fazendo acompanhamento médico rigoroso e aguardando, com esperança, a chegada dos três novos integrantes da família. Os interessados em ajudar a família podem usar a chave Pix 16994398493 ou entrar em contato através do mesmo número.
Ela conta que já ganhou como fraldas, roupinhas, produtos de higiene e um carrinho, mas reforça que toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Tatiane também compartilha seus dias como futura mãe de trigêmeos no Instagram, pelo perfil: @gravideztrigemelar.3
Casos recentes marcaram Franca e região
Apesar de rara, a gestação de trigêmeos já foi registrada outras vezes em Franca e região pelo Portal GCN/Sampi. Em 10 de abril de 2022, o portal publicou a história de uma mãe que relatou a emoção do parto dos trigêmeos, ocorrido no fim de março daquele ano. Ela descreveu o momento como “mágico ver cada criança nascer”, destacando a mistura de medo, fé e felicidade diante da chegada inesperada dos três bebês.
Pouco depois, em 7 de junho de 2022, outra reportagem mostrou o caso de uma mãe de duas filhas que descobriu estar grávida de trigêmeos. Na época, ela definiu a notícia como “um milagre, mas um susto”, principalmente pelo impacto financeiro e estrutural que a chegada de três bebês representaria para a família.
Esse mesmo caso voltou a ser destaque em 29 de agosto de 2023, quando os trigêmeos - conhecidos como “arcanjos” - completaram 10 meses de vida. A mãe passou a compartilhar a rotina com os filhos nas redes sociais e transformou a experiência em fonte de renda como influenciadora digital. Os bebês chegaram a permanecer internados na UTI neonatal antes de irem para casa.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.