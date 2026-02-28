Uma mulher foi arrastada por um carro após um desentendimento com o padrasto, na tarde deste sábado, 28, em Franca. Segundo informações da Polícia Militar, ela foi socorrida consciente e encaminhada à Santa Casa, com escoriações. O motorista fugiu.
De acordo com relato do cabo PM Oliveira, que atendeu a ocorrência ao lado dos cabos PM Leal e PM Fernando, a equipe foi acionada após a jovem se desentender com o padrasto. Ainda conforme a polícia, não foi possível precisar o motivo da discussão.
Durante a confusão, o homem - que conduzia um Citroën C4 Palace preto - teria arrancado com o veículo enquanto a mulher estava parcialmente presa, fazendo com que ela fosse arrastada por alguns metros.
Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava acordada e consciente. Conforme a PM, ela não apresentava fraturas aparentes, apenas escoriações. A mulher foi encaminhada à Santa Casa para avaliação médica, já que aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica.
O suposto padrasto da vítima fugiu do local antes das autoridades poderem questioná-lo. O caso será apurado pelas autoridades competentes.
